FOTOS | Alejandra Guzmán da positivo a COVID-19 por segunda vez.

Alejandra Guzmán está contagiada de COVID-19, así lo confirmó su manager a través de un comunicado emitido el día hace unas horas en sus redes sociales.

Es la segunda vez que la cantante contrae el virus, pues en marzo del 2021 su padre, Enrique Guzmán confirmó que había resultado positiva a una prueba. Afortunadamente, Alejandra tiene su esquema de vacunación completo y se encuentra bien.

Recordemos que hace unas semanas, su madre,Silvia Pinal, estuvo en el hospital debido a afectaciones previas. Y ahí resultó tener COVID-19. Afortunadamente no fue grave y pudo irse a su casa días después. Alejandra fue una de las que se dedicó a cuidar a su madre en sus días de virus, así que como podía esperarse, ahora también resulta contagiada.

En el comunicado, confirman que Alejandra está de buen ánimo y con síntomas leves, aunque no minimizna la gravedad del asunto. Entérate de la noticia completa y con detalles en las fotografías. ¡Checa la galería completa!