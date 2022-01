FOTOS | Alejandra Guzmán da positivo a COVID-19 por segunda vez.

La cantante Alejandra Guzmán está contagiada de Covid-19, así lo confirmó su manager a través de un comunicado emitido el día de hoy. Enlaces Patrocinados La marca mexicana de lentes Lentes para todos los estilos con graduación incluida desde $1800 Ben&Frank Sognare Sense es tu nuevo colchón inteligente, aparta hoy con envío gratis + MSI sognare.com.mx Conoce el secreto para vender tu auto en 1 día Descúbrelo y no volverás a preocuparte por venderlo. KAVAK PUBLICIDAD Es la segunda vez que la intérprete de “Mi peor error” contrae el virus mundial, pues en marzo del 2021 su padre, Enrique Guzmán confirmó que había resultado positiva a una prueba. Ahora la enfermedad la ataca tras haber recibido las dos vacunas previamente. “Esta mañana Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba Covid. Esto después de haber tenido Covid el año pasado y estando doblemente vacunada”, se lee en el comunicado. Lee también: Influencer, cantante ¿y narcomenudista?... así es la vida de Gaby Castillo, de “Enamorándonos” Hace seis días su mamá, la actriz Silvia Pinal fue dada de alta de un hospital al sur de la Ciudad de México luego de ser detectada con la misma enfermedad. Su doctor consideró pertinente que Pinal siguiera el tratamiento en casa, por lo que según informaron Alejandra la está cuidando, probablemente esa sea la causa del nuevo contagio. Destacó la declaración de que Alejandra está de buen ánimo y con síntomas leves, aunque no minimiza la gravedad del asunto. “La próxima semana Alejandra estará aislada. Nos ha pedido que aclaremos que el doctor bien guapo la está cuidando”, se lee. PUBLICIDAD Lee también: Disney pierde la propiedad intelectual de “Winnie the Pooh” y “Bambi” Hace algunos días, para el evento de Año Nuevo del canal de Las Estrellas la intérprete se presentó junto a otros famosos como Karol Sevilla y Kalimba. Tras el evento ella compartió una publicación donde deseó paz y salud para todos. Además se aclaró que, contrario a lo que se ha estado especulando sobre una declaración que Guzmán dio, su madre, la primera actriz, no está sufriendo ningún tipo de demencia o problemática de salud más allá de lo ya comunicado. “Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es...