FOTOS | Alejandra Guzmán rechazó la disculpa de Adela Micha.

Luego de que se filtrara un video en donde la conductora Adela Micha hacía un comentario negativo hacia la señora Silvia Pinal, ¡ahora quiere disculparse con la familia! Pues no lo hizo por desearle un mal, sino por su trabajo como periodista.

Fue Ana María Alvarado, quien reveló que Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, rechazó la disculpa de Adela Micha, luego de que la conductora supuestamente envió un regalo a la familia de Silvia Pinal para hacer las paces, pero este fue devuelto. Según contó Ana María durante su programa de YouTube, “El precio de la fama”, Micha y Alejandra llevaban una buena relación.

Recordemos que la Guzmán le concedió una entrevista exclusiva en 2021 para hablar sobre la situación que vivía con su hija, Frida Sofía. ¡Pero al parecer la amistad se acabó con el comentario que lanzó Adela Micha cuando se enteró sobre la hospitalización de Silvia Pinal!

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