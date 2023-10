Alejandra Guzmán detuvo concierto en Monterrey, porque lanzaron una pista grabada

Para que no se preste a rumores de que canta con playback como otras, Alejandra Guzmán no tuvo reparo en detener abruptamente el show que ofreció, el pasado fin de semana en la Arena Monterrey, pues alguien de su staff lanzó una pista grabada en su tema ‘Eres mi Luz’. No lo hubiera hecho, porque esta fue la reacción de la rockera.

Pues miren, aquí no tenemos nada grabado, ándale aquí hay fantasmas. La verdad, es que ustedes saben como soy, honesta, trabajadora, como me enseñó mi mamá y mi papá, pero bueno, siempre habrá alguien que quiera destruir todo lo que amas, como hace rato, aunque hayan puesto una grabación. No sé quién fue, pero lo voy a encontrar, ha de andar por ahí la rata

Alejandra Guzmán detuvo concierto en Monterrey por una pista grabada

Te puede interesar: Luis Miguel y Alex Basteri no buscaron a su tía Adua Basteri, ahora que estuvieron en Italia

¿Qué tema le dedicó a su hija?

Otro momento singular del concierto que la Guzmán replicará el día 26 en la Arena Ciudad de México, se produjo cuando cantó ‘Yo te esperaba’ y apareció el nombre de su hija Frida de quien, como se sabe, se mantiene distanciada.

Alejandra, también incluyó su nuevo tema ‘Milagros’, que habla de la anhelada reconciliación con su hija.

Yo creo en los milagros, creo que para poder ver, siempre hay que creer más, que querer ver para poder…

También te puede interesar: Estos son todos los detalles sobre la boda de Michelle Salas

Justamente sobre Frida, Alejandra no quiso hablar a su llegada a Monterrey, luego de saberse que fue eliminada automáticamente de un concurso de baile, por no presentarse a una de las emisiones.