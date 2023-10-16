Estos son todos los detalles sobre la boda de Michelle Salas

El secreto mejor guardado en los últimos meses por Michelle Salas, salió a la luz el viernes pasado. Luego de que este programa revelara el lugar donde se casaría con el empresario venezolano, Danilo Díaz Granados, aunque las imágenes exclusivas del enlace fueron cedidas a una revista de moda que muestra a la joven en diversas instantáneas del memorable día, desde la caminata rumbo al altar del brazo de su madre, Stephanie Salas, a través de un corredor de cipreses en la finca IL Borro de la Toscana Italiana, hasta el posado, junto con ella misma y su hermana Camila Valero.

En otras imágenes, se le ve después dar el sí acepto, caminando con su hoy marido, bajo una lluvia de pétalos de rosa y luego ya muy románticos a bordo del vehículo que los condujo al banquete.

También, está la foto oficial de los novios en los exteriores de la aldea medieval italiana, tras lo cual abrieron la pista de baile, mientras sus más de 300 invitados, los vitoreaban.

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En la pista, Michelle también aparece acompañada de su madre, no así, por su puesto de su padre Luis Miguel, quien no fue fotografiado en ningún momento del enlace, aunque se afirma que estuvo sentado en la mesa de honor junto con su pareja Paloma Cuevas.

El pastel de la boda luce interminable con otra imagen, mientras Michelle y Danilo lo parten. Por cierto que, según confirma la revista, la modelo usó tres vestidos, durante los mismos tres días que duró el evento, empezando por el cóctel de recibimiento del viernes, la boda oficial el sábado y el brunch final de ayer domingo, todos confeccionados por los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

¿Qué esperaba Michelle Salas de su boda?

De hecho, en la última prueba de la pieza estelar con la que Michelle se dejó retratar en los jardines de IL Borro, ella misma compartió las expectativas del día más importante de su vida.

Es como un sueño que uno tiene de niña, desde muy chiquita siempre imaginé como un vestido muy de princesa, me puse a pensar y dije ‘solo un momento en tu vida, en donde realmente, tienes que hacer realidad ese sueño que tenías’ y ese vestido es justo lo que soñé. Yo creo que el vestido es el protagonista de esta boda. Cuando Danilo me vea con el vestido, yo creo que se va a quedar en shock, porque no creo que se imagine el tamaño, creo que va a ser un momento súper emotivo y si lloran, yo seguramente voy a llorar muchísimo

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