Luis Miguel y Alex Basteri no buscaron a su tía Adua Basteri, ahora que estuvieron en Italia

La presencia de Luis Miguel, el pasado fin de semana en la Toscana para asistir a la boda de su hija, Michelle Salas, hizo pensar en la posibilidad que el cantante se diera tiempo para reconectar con sus raíces italianas, especialmente con su tía abuela Adua Basteri, quien en los últimos años le ha hecho un llamado a él y a su hermano Alex Basteri, para que le digan lo que saben acerca de cuál fue el destino final de su sobrina, Marcela Basteri.

Ni Luis Miguel, ni Alex llamaron a Adua, quien se enteró de la boda de Michelle Salas por boca de nuestro corresponsal Ercole Rocchetti, el mismo que la entrevistó el año pasado en exclusiva para Ventaneando.

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No, no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. Ah sí, no lo sabía, no lo sé, sabes por qué, ya no me hablan desde que fui a ‘¿Quién la ha visto?’. No, ni siquiera él, esos tipos ya no nos hablan. Salúdamelos, por supuesto, pero salúdalos. Si me los saluda, de buena gana, con toda el alma. Me gustaría, pero no podría, no me siento bien, porque estoy discapacitada con mis piernas, pero esperemos, eso espero. Pero espero, eso espero, pero tengo mis dudas, porque no quieren hablar conmigo

¿Qué opina sobre la decisión de sus sobrinas en Argentina?

Durante la llamada telefónica, Adua, por cierto soltó tremenda revelación, y es la de que sus sobrinas argentinas, Flavia y Lorena Basteri, le hagan llegar los aditamentos necesarios, para que envíe hasta Buenos Aires, una muestra de ADN, que pueda ser comparada con la de Honorina Montes, quien según sostienen, es la misma Marcela Basteri.

Tan lejos han llevado su hipótesis que la justicia argentina les autorizó realizar dicho procedimiento; no obstante, que Honorina Montes tiene un pasaporte español y está recluida en una clínica psiquiátrica. Por lo pronto, esto es lo dicho por Adua a nuestro corresponsal sobre el inquietante tema.

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