Famoso actor robó todos los ahorros de Alejandro Camacho: ¿Quién es?

Alejandro Camacho no está viviendo el mejor momento económico, pues fue estafado por un joven actor a quien conoció en la película Como si fuera la primera vez.

Se trata de Paco Rueda, un actor mexicano de 28 años de edad que ha participado en filmes como Colombian Dream, Después de Lucía, La Casa de las Flores y obras como La sociedad de los poetas muertos.

En 2019 participó en las cintas Un papá pirata, La boda de mi mejor amigo y Como si fuera la primera vez donde compartió créditos con Alejandro Camacho.

Ahora, Paco Rueda está en el ojo del huracán, pues Alejandro Camacho interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México por el delito de fraude.

Alejandro Camacho rompe el silencio tras supuesto fraude

El fraude comenzó cuando Rueda invitó a Camacho a un negocio que le daría intereses rentables, mismos que solo vieron la luz a inicios de la pandemia. El joven histrión desapareció, así que Alejandro inició una querella mediante el despacho Bufete Oléa y Asociados.

“Al principio me dio los intereses acordados… luego desapareció con el capital, desde hace 23 meses, casi dos años”, dijo en una entrevista con TV y Novelas.

Paco fue citado por las autoridades, y aunque al principio estaba dispuesto a cooperar, volvió a desaparecer cuando se iniciaron las negociaciones.

“Seguramente no soy el único del medio al que ha estafado este sujeto. Y si hacerlo público ayuda a que la gente se entere y no caiga en sus fraudes, creo que vale la pena. Por razones obvias, no puedo comentar mucho acerca de la denuncia para no entorpecer las investigaciones, pero tenemos todos los elementos para dar con este estafador y quiero que se sepa quién es él”, dijo Camacho al citado medio.

