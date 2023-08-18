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FOTOS | Alejandro Lukini a través de las seis temporadas de La Isla

La Isla está de regreso luego de seis años de ausencia... ¿Cómo ha cambiado su conductor, Alejandro Lukini? Te mostramos las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Lukini pose.jpg
Lukini sonriendo.jpg
Lukini dirigiendo.jpg
Lukini con sombrero.jpg
Lukini posando (2).jpg
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Lukini entrevista.jpg
Lukini de perfil.jpg
Lukini en _La Isla.jpg
Lukini con lentes.jpg
Lukini conduciendo.jpg
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Lukini con sueter gris.jpg
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