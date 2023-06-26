Alejandro Marcovich echó a golpes de su casa a su hijo Diego.

La periodista Lydia Cacho destapó hace algunos días, la denuncia que por violencia intrafamiliar Gabriela Martinez presentó desde 2014, en contra del padre de sus dos hijos, Alejandro Marcovich.

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Colérico, el exguitarrista de Caifanes, desquitó su enojo por las publicaciones de dicho artículo con su hijo Diego, quien según cuenta, fue lanzado del departamento que compartían a golpes, sin que se le permitiera sacar sus pertenencias y documentos personales.

Fue hasta el pasado lunes, que gracias a una diligencia ministerial y acompañado por el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, el joven pudo recoger sus cosas, según los videos que llegaron hasta nuestra redacción.

Me despierta, me saca de la cama con violencia, dice que yo lo voy a golpear a él y dice que ya no es mi casa, que yo soy un traidor, que lo hago por mi mamá y por mi hermana, después de haber estado varios días durmiendo en esa banca, porque me corrió a golpes, a raíz de esa nota que dio Lydia Cacho

Por cierto que al llegar al departamento, Diego Marcovich se encontró con la sorpresa de que sus pertenencias ya estaban prácticamente en la calle.

Habíamos acordado que se iba hacer de una forma y yo llegué al departamento, me topo con que ya estaba todo fuera, en bolsas de plástico, tocado por manos de gente que no conozco

¿Cuál es el estado de salud de Diego Marcovich?

Diego lamenta que su padre lo humille constantemente, al grado de no creer que sufre deficiencia renal y depresión clínica.

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Regreso a la casa y me dice que es falso, que estoy mintiendo, que soy un maricón y cierra con seguro la puerta del departamento, yo con mis llaves ya no puedo abrir y me duermo en la escalera. Me sacaron un tubo de sangre para el tejido renal y volví a casa, me dijo que era falso, que yo estaba mintiendo

Diego deberá de revisar los objetos personales y documentación que su padre botó a la calle y ampliar su denuncia, en caso de que le falten pertenencias.

