Así se vería Selena Quintanilla en el 2026, en el que sería su cumpleaños 55

Como cada 16 de abril, el nombre de Selena Quintanilla vuelve a resonar con fuerza entre millones de seguidores que la recuerdan especialmente este día, ya que es una fecha donde se celebra su cumpleaños aunque haya partido hace más de dos décadas. Durante esta celebración fans de la artista la honran con el legado que dejó plasmado en la industria musical.

La influencia de la reina del Tex-Mex continúa creciendo y su nombre sigue consolidándose como una de las figuras más importantes de la cultura latina, por lo que sus grandes éxitos siguen vigentes.

Aunque la intérprete de “El chico del apartamento 512” partió a la edad de 23 años, aún hay fans y nuevas generaciones que se cuestionan cómo luciría actualmente Selena, por lo que en este día, aquí te dejamos cómo luciría Quintanilla con 55 años de edad.

¿Cómo luciría Selena Quintanilla con 55 años de edad según la IA?

Gracias a las nuevas herramientas digitales, especialmente a las de Inteligencia Artificial (IA) se puede recrear cómo luciría en vida actualmente Selena Quintanilla, quien nació un 16 de abril de 1971 en estas imágenes que se acerca un poco a la realidad destacan los rasgos maduros y su icónica melena pelinegra, sus rasgos definidos y su emblemática sonrisa enmarcada con tonos de labial potemte que la caracterizó y conquistó a muchos.

Aunque se trata de una interpretación digital que no se apega completamente a la realidad, para los fans es una forma emotiva de recordar e imaginar cómo habría crecido y evolucionado en su carrera musical.

|Imagen generada con IA

¿De qué murió Selena Quintanilla?

El 31 de marzo de 1995 es una fecha marcada para los fans, seguidores, colegas y familiares de Selena Quintanilla, ya que fue donde se informó su muerte derivada de un asesinato a manos de Yolanda Saldívar cuando la cantante tenía apenas 23 años y se encontra en la cima de su carrera artista.

Su partida no solo dejó un vacío en la industria, sino también marcó el inicio de una leyenda que continúa trascendiendo en generaciones.