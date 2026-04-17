Warrior PREOCUPA a sus seguidores después de publicar fotos con su esposa: “Nos separamos”

En las últimas horas el nombre de Carlos Guerreo ha comenzado a circular en redes sociales debido a que hizo recientemente un importante anuncio que dejó paralizados a sus seguidores, quienes no solo lo siguen por su trabajo dentro del mundo deportivo, sino por compartir momentos personales en sus redes sociales.

A través de Instagram el conductor, quien es conocido como “Warrior” compartió una publicación donde colgó un carrusel con imágenes de momentos que compartió con su esposa Gisela Muñoz Azuela, en esta publicación dejó un importante anuncio donde indicó que se separó de su pareja, sin embargo, pese a este duro momento que atravesaron reconoció que es una mujer tan bonita.

Aunque todo se trató de una separación para realizar sus actividades, el conductor de deportes indicó que vivió nervios y no sabría cómo les iría, ya que ella acudiria a realizarse una manicura y él tendría que llevar a su hijo a una clase, sin duda alguna este mensaje demuestra el gran amor que le tiene a Gisela y lo duro que es separarse de ella aunque sea para realizar actividades por seperado.

Nos separamos. Gisela fue a las uñas y yo llevaré a JPa una clase de música. A ver cómo nos va una hora en distintas latitudes. Qué nervios

Asimimso, Guerreo indicó que la publicación que en esa serie de fotografías las ultimas mostraban a otra mujer más bonita que Gisela, esto refiriendose a su hija Andrea.

¿Cómo ha sido la vida personal de Carlos Guerrero

A diferencia de su presencia constante en la televisión Carlos Guerrero se ha mostrado muy limitado en dar a conocer detalles de su vida privada, sin embargo, en redes sociales ha compartido momentos importantes de su vida personal, como la cercanía y complicidad que tiene con su esposa, así como momentos importantes con sus dos hijos.