Los 7 diseños de uñas tipo ‘margarita’ que debes usar en primavera

Los diseños de uñas con coctelería se han vuelto toda una tendencia, ya que puedes lograr un aspecto original y femenino en tus manos, ya sea que se use un estilo más minimalista o decoraciones llenas de color.

Ahora es momento de hablar de decoraciones tipo ‘margarita’, las cuales te van a encantar mantener en tus manos, siendo grandes alternativas para combinar durante la primavera.

¿Qué colores de uñas usar?

Los diseños de uñas que son tipo ‘margarita’ son muy variados, siendo grandes opciones para usar en tu manicura de primavera. Si deseas cambiar el estilo que siempre llevas, te recomendamos usar las siguientes opciones:

Pequeños cócteles: En una base nude, agrega diseños de margaritas en cada uña.

3D y diseños: En una uña dibuja una rodaja de limón y agrega gel 3D; en las demás agrega una decoración en blanco y azul.

Margarita de fresa: Aplica un color uniforme en rojo, y encima agrega un efecto cromado o glazed.

Francés en verde: En gran parte de las uñas, haz un clásico diseño francés, mientras que en alguna de las uñas, dibuja un limón.

Más minimalista: Si deseas algo más discreto, agrega una base nude en mate, y en dos dedos dibuja una rodaja de limón y un chile, simulando una manicura de “margarita picante”.

Efecto escarchado: En la punta solamente aplica un glitter blanco mate para simular el escarchado de la bebida.

“A las rocas”: Aplica papel transparente o iridiscente sobre un verde claro para poder simular los cristales de hielo.

¿Cuál es el color de uñas que más dura?

Gran parte de los diseños de uñas tipo ‘margarita’ suelen ser aplicados en salones de belleza, ya que se usan productos para poder alargar su vida útil. Hay colores que se destacan por durar más, ya que es menos perceptible el crecimiento de la uña; usualmente son los tonos nudes o translúcidos en color piel.

Aprovecha todas las recomendaciones, estilos ideales para usar en primavera, contando con estilos más llamativos y otros ligeros. No esperes más y realiza tu cita para visitar el salón de uñas.