5 fondos de pantalla aesthetic para tu celular o tablet ¿cómo descargarlos gratis?

¿Te gusta personalizar el fondo de pantalla de tus dispositivos a tu estilo? Si lo tuyo es la creatividad y amas lo "aesthetic" estas ideas de fondo son perfectas ya sea para tu celular o tablet, sin importar que sistema operativo sean, pues son opciones buenas para iOS o Android.

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Fondos de pantalla creativos con estilo aesthetic gratis

Mar: Este fondo de pantalla es ideal para las chicas que aman ir al mar y buscan una imagen aesthetic para reflejar no solo su gusto, sino un estilo fresco y relajado. El toque del fondo es la flor, la cual contrasta con la transparencia del mar.

Metálico: ¡Perfección en una imagen! Este fondo de pantalla es hermoso para hombres o mujeres de cualquier edad y refleja un estilo auténtico con colores metálicos, además de que lo puedes ajustar para cualquier medida y no perderá calidad.

Mármol: Si buscas un fondo de pantalla con diversas estructuras y que se vea sacado de un libro de cuento de hadas, esta es la opción perfecta. Se trata de una combinación de tonos pastel con toques dorados.

Arte: Las flores nunca pasarán de moda y si eliges los tonos perfectos puedes lograr algo aesthetic y con mucho estilo como este fondo de pantalla que se ve increíble en celular o tablet.

Naturaleza: Si lo tuyo realmente es llevar una vibra natural, no dudes en que este fondo de pantalla es perfecto para ti. Las margaritas siempre serán de las flores que lucen frescas y quedan bien en cualquier lugar, desde la ropa hasta el celular.

¿Cómo descargar fondos de pantalla gratis?

Hoy en día es muy fácil obtener fondos de pantalla totalmente gratis y con miles de opciones; una de ellas es en la aplicación Pinterest, donde puedes ingresar y buscar inspiración o imágenes que representan tu autenticidad. Puedes descargar tus imágenes favoritas desde la app o también puedes tomar capturas de pantalla.

Si quieres crear tu propio fondo de pantalla para cualquiera de tus dispositivos, puedes usar la aplicación de Canva, donde hay miles de recursos para echar a volar tu imaginación y crear cosas maravillosas.