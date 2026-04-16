Así puedes hacer una mascarilla nutritiva para las canas

Cuando tenemos canas, es importante darle el cuidado adecuado a nuestra melena, ya que las fibras tienden a ser más frágiles y adquieren un aspecto descuidado, perjudicando notablemente nuestra apariencia.

Para que comiences a cuidar tu pelo, te detallaremos cómo puedes hacer una mascarilla nutritiva en casa; te ayudará a darle brillo, manteniendo un aspecto saludable.

¿Cómo hacer una mascarilla nutritiva para las canas?

Al tener canas, es importante darle nutrición para que mantenga un buen brillo. Aunque puedes usar una mascarilla nutritiva del supermercado, también puedes hacerla desde casa. Es así que @maraisabel505 explica la receta que usa para lucir una melena espectacular:

Para hacer la mascarilla, se recomienda usar 2 cucharadas de yogur natural griego sin azúcar, 1 cucharada de miel y 1 cucharada de aceite de coco. Los ingredientes los vamos a mezclar en un recipiente. Aplicamos el producto de medios a puntas. Dejamos reposar de 30 a 45 minutos. Pasado el tiempo, procedemos a bañarnos para retirar todo. Recomienda hacer el lavado dos veces para eliminar todo el producto.

Dentro de las recomendaciones que hace, está que se repita el proceso una vez a la semana, para que podamos mantener una melena hidratada y con un gran efecto en la hidratación.

¿Qué hacer para que tus canas se vean bonitas?

La mascarilla nutritiva te va a ayudar a mantener una melena fresca, evitando que la resequedad te envejezca. Además de eso, se recomienda aplicar ciertas técnicas de cuidado, con la finalidad de lucir un cabello con canas bien cuidado y con un aspecto saludable. Deberás hacer lo siguiente:

Aplica champú y acondicionador que sea adecuado para canas, ya que te ayudará a evitar un color amarillento en la melena. Corta regularmente para eliminar las puntas secas y mantener el peinado por más tiempo. Usa protector térmico y gorra para evitar que el sol lo perjudique. Evita el uso excesivo de herramientas de calor, ya que puede secarse y adquirir un aspecto descuidado. Mantén una dieta equilibrada; la alimentación va a ser determinante.