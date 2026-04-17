Uriel Estrada se une a otro programa de Azteca UNO ¿Dónde lo puedes ver y en qué horario?

En TV Azteca somos imparables y seguimos con grandes cambios que pondrán muy feliz a todo el público, pues nuestro querido Uriel Estrada de Al Extremo, se une también a los conductores estelares del programa Al Extremo Fin de Semana, donde podrás verlo con toda la energía que lo caracteriza.

Al Extremo Fin de Semana estrena NUEVO horario

Queremos seguir divirtiéndote y dándote los mejores videos virales, historias imperdibles y reportajes como nunca los habías visto, es por eso que Al Extremo Fin de Semana tiene grandes cambios desde este 18 de abril, pues no solo se une Uriel Estrada al cuerpo de conductores, sino que cambiamos de horario. Podrás disfrutar del programa todos los sábados de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y los domingos tenemos la programación habitual a las 5:00 p.m.

¿En qué programas es conductor Uriel Estrada?

Uriel Estrada es uno de los conductores favoritos y más queridos del público, lo puedes ver de lunes a viernes en Al Extremo junto a Alex Garza, Vanessa Claudio y Carlos Quirarte en punto de las 5:00 p.m. donde no podrás despegarte de la televisión, pues tienen para ti, los videos más entretenidos.

Ahora más es el noticiero que te informa de lunes a viernes a las 9:30 p.m. de la mano de Uriel, quien nos da todos los detalles de las noticias más relevantes.

No olvides seguir al conductor en redes sociales, donde también te informa de todas las noticias que suceden al momento, dándoles seguimiento del trasfondo y la verdad.