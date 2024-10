Alejandro Sanz estrena “Palmeras en el Jardín”, así platicó con Ventaneando

En la primera entrega de la entrevista exclusiva que Alejandro Sanz le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , el cantautor español habló sobre su más reciente sencillo titulado “Palmeras en el Jardín”.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre su nuevo sencillo?

El cantante español dijo que “busqué para ese trabajo a un compañero que es artista, que es Residente y la verdad es que quería que la poseía tuviera esa fuerza. Si ves el video no es un video que te pase por un lado, que te atropella, que tiene la misma fuerza que tiene la canción”.

“Mis canciones siempre han dicho todo, no lo ves, pero tienen nombre y apellidos. Yo creo que todas las canciones de todos los compositores son historias reales”, agregó Alejandro Sanz.

¿Alejandro Sanz se abrió de capa y espada en “Palmeras en el Jardín”?

“Te aseguro que durante un momento pensé que si estaba bien sacarla o no... quizá porque era muy abierta y era muy descarnada, pero luego pensé que esta es la forma en la que yo me comunico, este es mi trabajo, así es como me expreso, entonces, no puedo ser más que honesto con lo que hago”, acotó.

Sobre en qué momento pensó volcarse de esta forma, Alejandro Sanz declaró que “es como todo, es parte de la vida, estamos en constante cambio y necesitamos recurrir a las cosas que realmente nos hacen bien para sentirnos bien, entonces una de las cosas es expresarlo y es poder sacar afuera, en cuanto pones nombre a las cosas realmente empieza el proceso de mejora”.

¿Le costó trabajo hacer “Palmeras en el Jardín”? “Yo pasé una etapa en la que me costaba muchísimo escribir canciones, había perdido un poco la ilusión, ya no estaba tanto en mi entorno de música, sino de números y de otra cosa. Ahora he retomado esa emoción, la ilusión”, añadió Alejandro Sanz.

“Siempre digo que tengo dos terapeutas, bueno tengo tres, una de pago y las otras dos son casi gratis que son navegar y la música. Realmente navegas es como una especie de meditación para mí y la composición es como si hicieras una escritura de catarsis”, aseveró.

¿Alejandro Sanz busca la perfección en el amor?

El cantante aseguró que sí, y es justamente en la búsqueda del amor que ha procreado cuatro hijos. “Cuatro maravillosos niños, tienen 23, 21, 13 y 10. (El del 21) Es el que es músico, Alexander, hemos hecho algunas cositas en algún escenario, lo he invitado, pero es muy personal en lo suyo, él no quiere que yo le ayude en su carrera, él quiere hacer su carrera y Manuela es muy buena en lo suyo”.