Laura Flores llamó malagradecido y grosero a Lalo Salazar

Laura Flores indicó que Lalo Salazar fue una persona muy criticable al final de la relación. La cantante concedió una entrevista donde emitió sus juicios respecto de lo que significó su ex pareja, a quien tachó de malagradecido, grosero y también se podría indicar que cobarde. Según la artista de 61 años, el periodista no le dio la cara al momento de terminar la relación.

Laura Flores reveló actitudes deplorables por parte de Lalo Salazar

La cantante fue la única que emitió algún comunicado respecto del cese de su noviazgo con el periodista. Y en la más reciente entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante donde destapó que ocurrió al final, indicó que fue la única que buscó arreglarlo. Todo comenzó con un “bajón de azúcar” que tuvo la actriz: “me dio uno, y te pones muy nervioso, te pones ansioso, se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal… Creo que lo asusté por cómo lo dije, entonces me dice ‘sí pero no me grites’, le dije ‘perdón no quiero gritarte, perdón pero todo me daba vueltas’”.

Desde ese momento, la situación cambió por completo, pues tras sentirse mejor, el periodista la dejó y sin explicaciones se marchó del sitio donde estaban juntos. Y así ocurrió cuando terminaron, Lalo Salazar no le ha permitido hablar. “Alguien que lo amaba de verdad era yo y si él se quiso ir, pues está bien, pero no todo el mundo está dispuesto a recibir amor. A lo mejor le rebasó, a lo mejor le asustó, pero creo que soy una persona que cuando me abrí con él, fue con el corazón”.

¿Por qué Laura Flores llamó malagradecido a Lalo Salazar?

Dentro de las actitudes de no querer atender a la actriz y cantante desde la ruptura, Laura ayudó al periodista a conseguir un documento que su mamá necesitaba. Dado que el papel llegó a casa de la cantante, ni siquiera le contestó los mensajes, sino que tuvo que dárselo a la hermana de Lalo Salazar. Por eso la actriz se encuentra totalmente desilusionada de las actitudes de un hombre que no ha dado un solo comentario respecto del caso de este pequeño amorío que tuvo con la artista.

