Así captaron a Alex Montiel, sin su esposa y Fabiola Martínez, tras polémica de infidelidad

Alex Montiel, o el Escorpión Dorado, son parte relevante del internet de México e incluso de Latinoamérica, por eso lo que sucedió en el caso con Fabiola Martínez generó un revuelo total en distintos espacios mediáticos. Y los usuarios de las redes sociales no perdonaron al comunicador tras verle llegar de una manera muy particular a un evento suscitado el pasado fin de semana en la capital mexicana.

¿Alex Montiel ya no tiene a nadie a su lado?

El youtuber vivió las semanas más agitadas a nivel mediático de su vida. Por más que su personaje del Escorpión Dorado precisamente viva para generar polémica, dicha información giraba en torno a los invitados de sus programas o distintos espacios donde generaba contenido. Pero ahora sufrió las consecuencias de su fama al revelarse la historia del amorío con Fabiola Martínez.

Y las personas estuvieron muy atentas a lo sucedido en la vida personal de Alex Montiel, pues se le vio llegar a uno de los conciertos que ofreció Grupo Firme el fin de semana pasado, en el Estadio GNP. Es conocido que el creador de contenido lleva una buena relación con Eduin Caz, por ello parece que estuvo entre bastidores en este importante evento para la banda.

¿Por qué Adrián Marcelo se peleó con Alex Montiel?

En lo que se presumía como una buena amistad entre influencers, destacó que al subir a Gala Montes al “Escorpión Al Volante”, el propio Alex le había dicho a Adrian que no iban a tocar nada sobre su figura. Sin embargo en el primer video sin editar (después se cortaron las partes donde Gala destruye a Marcelo), la cantante atacó con todo a su rival en un famoso reality. Sin embargo, el regiomontano no se quedó cruzado de brazos y sacó la famosa entrevista con la que fue “amante” de Alex Montiel. Ahora, parece que el Escorpión Dorado vive solo, sin ningún amorío que le acompañe tras el gran escándalo vivido en días pasados, aunque hasta ahora no existe una confirmación respecto a si está separado de su esposa o no.

