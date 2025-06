Imelda Tuñón revela quién quedaría a cargo de José Julián si ella muere

Imelda Tuñón aclaró de nueva cuenta que la patria potestad de su hijo le pertenece a ella, por lo que todo comentario de parte del lado contrario (Maribel Guardia o Marco Chacón) es intrascendente de acuerdo con lo que se sabe. Además, dejó claro que no quiere que personas como el esposo de Maribel estén cerca de su hijo, y aclaró que ya dejó testamento, indicando también quién se haría cargo de él en caso de fallecer.

Imelda Tuñón ya decidió sobre el futuro de su hijo

Tras semanas sin nuevas declaraciones de ambas partes, Imelda Tuñón ha aprovechado cada espacio donde los medios la han cuestionado para indicar que su hijo le pertenece. Y es que ella misma ha mencionado que aunque Maribel o su cuerpo legal indiquen otra cosa, la custodia de José Julián es 100% de ella.

Además, dejó de manifiesto que ya está preparada y blindó así a su hijo, pues su testamento está hecho y decidió quién se haría cargo del hijo del fallecido Julián Figueroa: “Ya comprobé que soy una buena madre y también se me hace horrible que una persona se atreva a criticar la maternidad de alguien más.” Agregando que en caso de fallecer, José Julián sería cuidado por su papá, mejor conocido como el “Tito Frank”. Es decir, el hijo no quedaría en custodia de la familia de Maribel Guardia.

¿Maribel Guardia está enferma por los conflictos con Imelda Tuñón?

En los días recientes hasta Victoria Ruffo indicó que ve más delgada a su amiga, pero no es un secreto que esto ha afectado a Maribel. Sin embargo, en la propia mesa de Ventaneando se aclaró que todo esto viene desde la imposibilidad de comer o dormir tras la muerte de Julián Figueroa. En ese sentido, Maribel indicó lo siguiente: “Sí, bajé de peso, pero no es lo del nieto, es lo de mi hijo. Es un dolor que voy a cargar toda mi vida. Diario pienso en él, diario batallo con eso. Yo me estoy cuidando. No se preocupen por mí”.

