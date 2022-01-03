FOTOS | Alejandro Speitzer, entre los más guapos del mundo.

Pese a haber terminado su relación con la actriz española Ester Expósito, ha sido un gran año para el mexicano Alejandro Speitzer, quien está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo y ahora ha sido reconocido como el único mexicano en The 100 most handsome faces.

Este listado que nombra a los hombres más guapos del 2021 es realizado por la revista TC Candler y obedece a los votos del público.

El también modelo obtuvo la posición número 79, con la que estuvo en mejor lugar que grandes y reconocidas celebridades como Zac Efron y Cristiano Ronaldo, Pablo Alborán y Mario Casas.

La publicación también destacó que el protagonista de El Club ha triunfado en importantes series como Oscuro deseo y Alguien tiene que morir.