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FOTOS | Alejandro Speitzer, entre los más guapos del mundo.
El sexy actor mexicano, Alejandro Speitzer, figura en el puesto 79 de el listado de los 100 hombres más guapos de a nivel mundial.
Pese a haber terminado su relación con la actriz española Ester Expósito, ha sido un gran año para el mexicano Alejandro Speitzer, quien está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo y ahora ha sido reconocido como el único mexicano en The 100 most handsome faces.
Este listado que nombra a los hombres más guapos del 2021 es realizado por la revista TC Candler y obedece a los votos del público.
El también modelo obtuvo la posición número 79, con la que estuvo en mejor lugar que grandes y reconocidas celebridades como Zac Efron y Cristiano Ronaldo, Pablo Alborán y Mario Casas.
La publicación también destacó que el protagonista de El Club ha triunfado en importantes series como Oscuro deseo y Alguien tiene que morir.