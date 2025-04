Aleks Syntek posa junto a Shakira y le recuerdan sus duras críticas a la colombiana

El pasado 30 de marzo de 2025, Shakira cerró su primera fase de concierto en la Ciudad de Mexico, recordemos que recientemente la cantante anunció nuevas fechas para la capital del país (27, 29 y 30 de agosto). Sin embargo, sus primeros shows en la CDMX dejaron grandes momentos y, como era de esperase, grandes polémicas .

En este sentido, uno de los momento que más ha dado de qué hablar en redes sociales fue una foto de Shak con el cantante y compositor Aleks Syntek . De inmediato que se hizo viral esta imagen, internautas no tardaron en recordarle al mexicano las críticas que había hecho sobre la música de la colombiana.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Shakira?

A través de redes sociales, se hizo viral una fotografía de Aleks Syntek junto a Shakira. Sin embargo, esta imagen desató una ola de críticas en contra del mexicano. Y es que, recordemos que en abril de 2024, durante el programa El Podcast + Pedido, Syntek expreso su desagrado por las canciones más recientes de Shak, especialmente aquellas inspiradas en Gerard Piqué .

Durante esa plática, el productor dijo que extraña la epatada de Shakira en la que componía “letra bonita”: “Fíjate que esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras botinas, canciones pops bonitas (…) Pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz, la verdad y creo que a mucha gente tampoco”.

Así mismo, señaló el hecho de que la artistas originaria de Barranquilla haga música con temas muy personales y sugiero que eso podría tener un impacto negativo en sus hijos: “No se si tú sabes que ella hizo esta canción con Cerati que se llama ‘no se puede vivir con tanto veneno’ y digo, ‘¿ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno?’ A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos”, contó.

Aleks Syntek se toma foto con Shakira y redes no lo perdonan

Por lo anterior, las redes sociales no perdonaron la intérprete de “Duele El Amor” y lanzaron duras críticas en su contra: “Aleks Syntek alias el ‘cure brithsh boy’ es un poser hipócrita”, “¿Y él no habló mi***a de ella hace poco?”, “El 4 ojos este crítico a Shak más de una vez”,“La hipocresía total” y “Shak debería tener más precaución con ese tipo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en X.