Alerta por salud de Silvia Pinal tras visita de su doctor en su casa.

La visita del doctor Eduardo de Jesús Haro a la casa de Silvia Pinal, la noche de este miércoles, encendió las alarmas en torno a la diva del Cine de Oro Mexicano. Se trata del doctor que la ha estado atendiendo desde la crisis que sufrió cuando debutó en la obra de teatro “Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!”.

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¿Qué dijo el doctor de Silvia Pinal?

Anoche nuestras cámaras captaron la salida del médico Eduardo de Jesús Haro de la casa de Silvia Pinal y aunque le insistimos se negó a dar detalles sobre el estado de salud en el que se encuentra la querida actriz, a quien hace apenas unos días vimos disfrutando del cumpleaños del productor Iván Cochegrus.

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Al abordar al doctor, éste no quiso hablar sobre el estado de salud de la actriz y declaró que “yo creo que tienen que hablar con su familia, no estoy ni autorizado ni nada por el estilo”. Al volverle a preguntar, De Jesús Haro insistió que lo mejor sería hablar con los familiares de Silvia Pinal y agregó que “no podía dar ninguna información”.

¿Qué tratamiento lleva la actriz mexicana? Al preguntarle sobre el tratamiento que está llevando la primera actriz, el galeno recalcó que “es cuestión de su familia” y se retiró del lugar.

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¿Alejandra Guzmán fue a ver a su madre?

Alrededor de dos horas antes, Alejandra Guzmán también salió de la casa de su madre sin detenerse ante nuestros micrófonos y huyó a toda marcha a bordo de su camioneta. Se cree que el estado de Silvia Pinal ha decaído luego de la reciente noticia de que su hijo Luis Enrique Guzmán se sometió a una prueba de ADN que resultó no compatible con su pequeño hijo.