Aleska Génesis se pronuncia tras presunto atentado en el Estado de México

La famosa modelo e influencer Aleska Génesis sigue en el ojo del huracán después de que fuera detenida en días pasados luego de salir de un reality show. Su detención se produjo por su presunta participación en el robo de unos relojes de lujo.

Recordemos que actualmente la modelo se encuentra llevando su proceso en libertad; sin embargo, en las últimas horas trascendió que había sufrido un atentado mientras viajaba a bordo de su camioneta con rumbo al Estado de México.

No me salen las cuentas, pero voy a ser papá | Programa 4 de febrero 2025 [VIDEO] A Juan no le salen las cuentas y su ex le quiere enjaretar un hijo; su madre lo tacha de cobarde por no querer responder por el bebé que viene en camino.

¿Qué se sabe sobre el presunto atentado?

El rumor se expandió gracias a una publicación compartida por un presunto fotógrafo de nombre Jesús Galeana, quien publicó en su cuenta de Instagram la alarmante información confirmando el supuesto atentando contra la modelo.

“Lamentablemente confirmo que Aleska Génesis tuvo un atentado en el Estado de México”, publicó en su cuenta de Instagram y de inmediato se viralizó alarmando a sus fans.

Te puede interesar: Mujer se convierte en la “gemela” de Belinda tras una cirugía estética

¿Qué dijo Aleska Génesis?

Luego de que esta información se difundiera en redes sociales y creciera como bola de nieve, Aleska Génesis se pronunció al respecto y a través de su cuenta de Instagram compartió un breve comunicado en donde dijo sentir miedo y responsabilizó a una persona en caso de que algo llegara a sucederle en México.

La también influencer les agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella y que le enviaron mensajes, así mismo, confirmó que se encuentra bien, pero tiene miedo y aseguró que no se siente segura en nuestro país.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección”.

De igual forma, Aleska Génesis les pidió a sus fans no alarmarse y pidió respeto y empatía hacia su persona, pues aseguró que nadie debería vivir con miedo. “No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y, sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre.”

También te puede interesar: Famoso influencer pierde dos dedos tras sufrir un accidente

¿Aleska Génesis pidió protección? En una segunda historia, Aleska Génesis hizo un llamado a las autoridades de nuestro país para pedirles mayor protección: "Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad".

¿A quién responabilizó en caso de que le pase algo?

Como mencionamos anteriormente, Aleska Génesis hizo responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio, mejor conocido como el ‘Zar de los Casinos’, quien la denunció por el supuesto robo de uno relojes de lujo.

“Quiero dejar constancia pública: Si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar”.

“Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia”.