Alessandra Rosaldo desmiente que su matrimonio esté fracturado.

La cantante echó por tierra los rumores que aseguran que su relación con Eugenio Derbez esté colapsada como se ha venido diciendo.

Luego del estreno de la segunda temporada “De viaje con los Derbez” comenzaron especulaciones sobre que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez podrían estar viviendo una crisis en su matrimonio.

Todo esto surgió tras varias peleas que se pueden observar en el reality show, sin embargo, la propia Alessandra descartó que se vaya a separar del famoso comediante.

FOTOS | Eugenio Derbez habla del problema constante que tiene con su esposa Alessandra Rosaldo. Te contamos.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo (los chismes) personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos, claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo la actriz y cantante a Gustavo Adolfo Infante.

La cantante indicó que como todas las parejas tienen momentos difíciles, pues son un matrimonio normal: “Todo bien en la relación, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar; somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez “derramaron miel” en sus cuentas de Instagram.

Cabe mencionar que Alessandra Rosaldo ha recibido muchas críticas por presuntamente tratar mal a su esposo, una de ellas fue la Martha Figueroa quien aseguró que el divorcio es inminente: “Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya... uno ve a Derbez porque es muy chistoso y lo admiramos como actor y productor (y) ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo”.

“Te acuerdas de que cuando fue la primera temporada de la serie que hicieron los Derbez, en cuanto la vi te dije que se iba a divorciar Aislinn de Mauricio (y ) se los digo, se van a divorciar, no sé si en un año, en seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar…Se los digo, pero se los firmo, eso va a morir”, indicó la periodista de espectáculos.

Sacan sus trapitos al sol: Eugenio Derbez ventiló que los problemas con Alessandra Rosaldo siempre se quedan a medias.

Por su parte Eugenio Derbez agradeció el éxito que ha tenido su serie a dos semanas de su estreno: “¡Gracias, gracias, gracias! ‘De viaje con los Derbez’”.