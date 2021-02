FOTOS | Eugenio Derbez habla del problema constante que tiene con su esposa Alessandra Rosaldo. Te contamos.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen problemas como todas las parejas, aquí te los contamos.

Pues no, no todo es miel sobre hojuelas en el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y es que a pesar de que es considerada una de las parejas y familias más unidas, consolidadas y bellas del espectáculo, ¡nos demuestran que son humanos y que tienen a veces problemas como todos! ¿A qué nos referimos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Estos son los pleitos que tienen Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Y aunque ustedes no lo crean, ¡a Alessandra le molesta cuando le dicen que su ya no tan pequeña hija Aitana, se parece muchísimo a su papá! ¿Qué, qué? “Continuamente se enoja cuando le dicen: ‘Aitana se parece mucho a Eugenio. Es idéntica a Eugenio’. Bueno, se pone de ¡No! y hasta trae su foto y dice: ‘¡Mira! Esta soy yo de chiquita. ¿Nos parecemos o no nos parecemos?’ Y todo mundo de: ‘Sí... sí. Pero es idéntica a Eugenio, de todas maneras’. Y se pone muy mal”... Yo le digo que sí se parecen de las rodillas y las plantas de los pies, son idénticas, y se enoja más todavía”. Confesó Eugenio, ¡y es que para qué lo negamos, Derbez hace clones! Prueba de ello son sus demás hijos, ¡son idénticos a él!

Otras cosas con las que Alessandra se molesta con Eugenio.

¡Que su esposo se meta en problemas ajenos por querer ayudar a los demás! Y es que siendo una figura pública, Eugenio tiene mucho poder en redes sociales, así que le gusta usarlas para denunciar abusos, decir su opinión sobre ciertas situaciones, etc. “No siempre está padre, mi mujer me regaña mucho y me dice: ‘¡Deja de meterte en problemas!’ pero es que a veces hay que meterte en esos buenos problemas porque si no alzas la voz nadie la va a alzar”, Dijo Eugenio.

Bueno, como todas las parejas, tienen problemas, pero nada grave, ¡no se espanten! No son perfectos, pero se esfuerzan siempre en ser un buen ejemplo para su hija, apoyarse, respetarse y amarse mucho, ¡y vaya que lo han logrado! Toda nuestra admiración y respeto para ambos.

