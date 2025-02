Alex Bisogno explota contra los medios que han manipulado la información sobre el estado de salud de Daniel

Este miércoles el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Alex Bisogno, hermano de nuestro querido Daniel Bisogno, quien nos puso al tanto sobre el estado de salud del conductor, sobre todo ahora que hay mucha especulación.

¿Cómo está Daniel Bisogno? “Si la pregunta es si está delicado, sí está delicado desde el momento en que lo iban a trasplantar, la situación es que no hay ese riesgo hasta que no haya una verdadera mejora".

“A partir de que hubo este trasplante todo fue corriendo en orden, como esperábamos, lamentablemente aquí lo platicamos en algún momento y se dijo, yo también lo mencioné en varias ocasiones, él tenía que regresar al hospital en muchas ocasiones para tratamiento, en muchas ocasiones por temas de transfusión de sangre, por diferentes cosas que así tienen que ser”, dijo Alex Bisogno.

¿Cuáles han sido las complicaciones?

“El tema de todo es, que desde que Daniel sale del trasplante, se aloja una bacteria en las vías biliares, ese fue el verdadero problema porque es una bacteria que ha ido mutando y que no hemos podido erradicar porque, además, cada vez que le ponen un antibiótico la bacteria se hace más resistente, entonces, llevamos meses tratando de luchar contra esta bacteria”, recalcó.

¿Qué dijo sobre los rumores que se han generado en medios?

“Es sumamente desesperante leer todo lo que dicen los medios que, a mí me gustaría decirle a la mayoría de ellos que se pongan a chambar porque solamente retoman lo que dicen algunos y que ni siquiera tienen veracidad, hay que hacer la labor periodística, o sea, hay que investigar para tener, como dicen en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano”, sentenció Alex Bisogno.

“Lo que hemos pasado como familia ha sido muy complicado y creo que lo que menos necesitamos es este tipo de rumores y de mala leche de muchos de los medios que solamente están buscando ser vistos, visualizaciones, clics y no se vale. A mí me preocupa porque he visto que hay medios serios que retoman esa información, entonces, yo lo que quiero decirles es… Daniel sí está en una situación compleja, pero estaba desde antes, esto no se acaba hasta que recupere la salud al 100% y lo vean sentado en esta sala trabajando otra vez”.

Alex Bisogno también se tomó el tiempo para aclarar que el rumor que circuló asegurando que a Daniel Bisogno le había dado una trombosis pulmonar era falso.