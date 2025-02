Carmen Campuzano revela su oscuro pasado con las adicciones

A pesar de que lleva más de 10 años sobria, Carmen Campuzano no olvida el estado decadente al que su adicción al acohol y la cocaina la llevó en un periodo de su vida. Pero, más allá de eso, el peligro de muerte en el que estuvo lo recuerda para ayudar a otros que pudieran estar enfrentando un infierno similar, entre estos, Imelda Garza Tuñón, si es que se confirma lo que su suegra, Maribel Guardia, ha dicho de ella.

¿Cuántas veces estuvo en riesgo de morir a causa de sus adicciones?

“Yo creo que 2 o 3 veces sí tuve situaciones muy, muy complejas hasta que de verdad me derroté, ya no me gustaba ser una sombra. Le pedí a Dios que me devolviera las virtudes que me dio al nacer como a ti, como a cualquier persona porque a todos nos da nuestro kit de virtudes. Viví de la forma más miserable que ustedes conocieron”, declaró.

¿Cuál es el primer paso de una persona adicta? Actualmente está dedicada a dar conferencias para ayudar a quienes luchan por rehabilitarse, apunta que para ello el primer e ineludible paso es admitir la enfermedad.

“Ese rendirse de la persona adicta es muy importante: ‘Me rindo ante esto porque no puedo y acepto que soy un enfermo, acepto que soy un lodopata, acepto que soy codependiente’”, recalcó.

¿Qué fue lo que más le dolió perder a Carmen Campuzano?

“Distanciarme de mis hijas, pero, además de todo, mi entorno familiar porque siempre hemos sido muy unidos, hemos estado en las buenas y en las malas con mucho amor y así me tuvieron que soltar un poco para que yo reaccionara. Solo así empecé a hacer ese trabajo de reconstrucción, venciendo los temores, venciendo todo lo creado en mi cabeza para darle un equilibrio a tu mente y que se vaya limpiando tu organismo de la basura y desintoxicándote, re-aprendiendo a vivir”, dijo Carmen Campuzano.

Carmen sabe que el camino de la rehabilitación es largo y tortuoso: “Por lo menos, las personas se tienen que internar unos tres meses y dependiendo el caso, dependiendo también el tipo de sustancia que estén ocupando. Generalmente en el primer internamiento es muy complicado que alguien se rehabilite totalmente porque esta enfermedad es una enfermedad muy traicionera, las recaídas también son parte de la recuperación, sin duda alguna porque es parte del proceso”.

¿Cómo fue su paso por distintas clínicas de rehabilitación?

“Yo pasé por varias, tú lo sabes, pero así como pasé por clínicas extraordinarias, también pasé por lugares inóspitos, terribles, con mucho maltrato donde conocí que hay normas que rigen todos estos lugares y que muchos carecen de todo esto”, dijo Carmen Campuzano.

¿Cuándos años lleva sobría?

“11, este año cumplo 12, estoy emocionada, agradecida y si tengo que chillar pues chillo… Dios ha sido muy bondadoso conmigo, yo me comprometí con Carmen a estar bien y te voy a decir algo, cuando yo regresé de ese último internamiento a “tu casa”, abrí la alacena y había un pomo de este tamaño y dije: ‘Si quiero resultados diferentes tengo que hacer las cosas de manera diferente y dije a la basura, no vuelvo a tocar una gota de nada ni un gramo de nada. Obviamente, me puse límites a mí misma”, declaró.