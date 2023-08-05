¡Más que hermosa! Así lució nuestra querida Alex Garza esta semana

Alex Garza es reconocida por su enorme talento y belleza, pero también nos demuestra su gran gusto y versatilidad por la moda. Esta semana con una variedad de colores y diseños dejó a los televidentes e internautas asombrados, ya que sin duda todo lo luce de una manera perfecta. Estos son algunos de los looks que lució nuestra hermosa conductora la primera semana de agosto en Al Extremo.

¡Nos dejó a todos suspirando! La guapísima Alex Garza empezó más preciosa que nunca esta semana con un vestido entallado en tono rosa mexicano con un escote en corte corazón, además de una abertura en la pierna izquierda que la hizo lucir su trabajada figura. Para los accesorios optó por unos aretes que hicieron juego con el vestido por el tono rosa y para los tacones eligió unas plataformas en color nude que hicieron un gran equilibrio en el outfit.

Nuestra querida conductora Alex Garza ¡empezó con toda la actitud el mes de agosto!, y además nos demostró que se ve hermosa con cualquier prenda que utilice. En esta ocasión optó por un vestido de tela tipo stretch que amolda bien al cuerpo, haciendo lucir su increíble y tonificada figura. Para los tacones optó por unas plataformas doradas con transparencias y en cuanto a los aretes eligió unas arracadas en tono plata. El cabello lo utilizó suelto, con unas ondas muy naturales y para el maquillaje prefirió algo muy sutil con unos labios en tono rosa.

¡Deslumbrante! A mitad de semana nuestra querida conductora nos enseñó lo increíble y elegante que puede lucir. Nos encantó el vestido en color rojo con manga larga, ya que hizo que sus facciones resaltaran aún más. Los tacones dorados hicieron un bello contraste con el vestido y en juego con sus labios rojos. Sus seguidores en redes sociales quedaron asombrados con su gran belleza y no se hicieron esperar, dejándole comentarios como: "Siempre bella", "Encanto de mujer preciosa como siempre".