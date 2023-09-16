¡Alex Garza lució espectacular! Así nos flechó con su hermosa sonrisa

Alex Garza es amante de la moda y las tendencias, es por eso que siempre porta outfits que le lucen fantásticos y que además son un complemento a su belleza. Nuestra querida y guapa conductora lució increíble está semana con sus diversos looks y estilos que nos dejaron a todos flechados. A continuación te presentamos sus mejores fotografías, donde luce más que impresionante como cada semana en Al Extremo.

¡Natural y hermosa! Esta semana nuestra bella conductora inició con un outfit de diez y nos cautivó gracias a un look de estilo romántico y a la vez natural debido a las tonalidades de su maquillaje y vestimenta. Este día Alex Garza portó un conjunto de falda y top de tela suave en color arena que combinó perfectamente con unas plataformas en tono beige. Para el maquillaje eligió algo muy sutil y natural con un labial color rosa que hizo lucir su bella sonrisa.

El día martes dejó a todos sus seguidores flechados, ya que siempre sabe combinar de una manera exquisita cada prenda y accesorio. En esta ocasión optó por un top de mezclilla claro en corte triángulo y una falda de tela stretch beige con abertura en la pierna, lo cual hizo lucir su tonificada y bella figura. Para los accesorios prefirió tonos plateados en anillos, brazaletes y dos collares que fueron el toque perfecto. En cuanto al cabello, este día decidió llevarlo lacio natural y un maquillaje ahumado discreto para hacer contraste con sus labios en tono nude.

¡Divina! A mitad de semana nuestra querida conductora Alex Garza nos enamoró a todos al presentar las historias más extremas de la televisión. No hay duda que no importa la prenda o accesorio que lleve puesto, siempre luce espectacular. Esta ocasión portó un hermoso vestido de tirantes entallado en tono café y unas plataformas nude. Para el peinado este miércoles eligió unas ondas naturales y para el maquillaje sombras marrón con un labial discreto en tono rosa.

¡Radiante! Alex Garza lució una vez más un impecable look, demostrando que se puede lucir natural y atractiva a la vez con una perfecta combinación. Este día eligió portar un vestido en tonos arena y negro de cuello alto con una abertura en la pierna, el cual la hizo lucir elegante sutil y estilizada. Nos demuestra que una sola prenda puede llevar un outfit a otro nivel y que el mejor complemento es la sonrisa y la actitud de cada día. Sus seguidores en redes no se hicieron esperar para recordarle lo bella que es y la llenaron de halagos con comentarios como: "Siempre te ves super linda, hermosa y encantadora con tu outfit".

¡Llegaron las fiestas patrias y nos dejó impactados con tremendo outfit! Opto por lucir un conjunto en tonos beige y rojo con bordados en distintos colores, en el cual lució de impacto y más que hermosa. Para el peinado fue algo más estilizado con ondas y un maquillaje muy natural. Hasta en estas celebraciones siempre luce bella nuestra conductora extrema y siempre con el toque que caracteriza su estilo único.