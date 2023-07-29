¡Alex Garza nos dejó impresionados con sus grandes y hermosos looks!

La bellísima Alex Garza dejó a más de uno con la boca abierta con las propuestas que nos presentó esta semana en Al Extremo. Los colores que porta con cada uno de ellos siempre están en tendencia y muy adecuados para esta temporada de verano, pero siempre muy fiel a su estilo y luciendo muy única con su toque especial.

Este Lunes nuestra querida conductora Alexa Garza nos demostró una vez más el popular refrán "la que de amarillo se viste, en su belleza confía". No hay duda de que todos los días luce espectacular y este día lo demostró con un vestido entallado en color amarillo, que hizo lucir su tonificada figura, además de que llevó un peinado muy en tendencia. Los aretes en tonos verde y azul fueron el toque especial en este look, ya que hicieron un bello contraste con las tonalidades cálidas de su maquillaje.

Nuestra conductora más extrema siempre marca tendencia con cada color, estilo y prenda que porta, porque nos demuestra su gran gusto por la moda y por supuesto nos enseña también que la actitud, esencia y porte son una gran combinación en la personalidad. Alex Garza dejó a todos suspirando con este outfit, llevando un vestido elegante en tono azul que transmite seguridad, confianza y lealtad. En redes sociales sus seguidores no se hicieron esperar y le recordaron lo bella que es, dejando comentarios como: "Eres muy guapa y estás bellísima", "Ese color te queda perfecto Ale como siempre hermosa con esa sonrisa".

¡Resplandeciente! Así dejó a todos flechados nuestra guapísima Alex Garza el día miércoles. El look de este día nos encantó a todos, eligió un conjunto de falda y top en tonos azul cielo y arena. La falda entallada llevaba un corte en la parte trasera de las piernas, lo cual la hizo lucir más que sexy, además de el top en manga larga que la hizo ver espectacular. La gargantilla y aretes en tonos dorados combinaron con su maquillaje sutil que hizo deslumbrar sus bellas facciones.

¡Más que hermosa! Alexita Garza llevó un vestido en tono naranja que es tendencia, ya que es uno de los colores más populares en este verano. Como todas las semanas nos deja ver en la pantalla y en redes sociales su gran versatilidad en el mundo de la moda, demostrando que no importa cual sea el look del día siempre lo portará de una manera increíble. Para combinar este precioso vestido eligió unos tacones de plataforma en color nude y un maquillaje natural donde los labios rojos fueron los protagonistas.