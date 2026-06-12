Mejores platillos de Monterrey que tienes que probar si asistirás a los partidos del Mundial 2026

Es oficial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México en donde se disputó el primer partido entre México y Sudáfrica resultando victorioso el primero pues el marcador quedó 2-0. Esto marca el inicio de uno de los eventos deportivos más esperados del año ya que solo sucede cada 4 años.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuáles son los mejores platillos para probar en Monterrey, sede de la Copa del Mundo?

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las tres sedes en México en donde se llevaran a cabo algunos de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es por esa razón que si dentro de tus planes está asistir al Monterrey te decimos cuáles son los mejores platillos para que disfrutes y vuelvas la experiencia a un mejor ya que la gastronomía mexicana es una de las más deliciosas en todo el mundo.

Platillos de Monterrey: Cabrito

Este es uno de los platillos más populares de todo Monterrey, el cual se trata de carne, misma que se empalma en una estaca y se asa por varias horas durante las brasas, técnica que le da un sabor delicioso al platillo. La carne se puede acompañar con tortillas de harina, frijoles, salsas picantes, aguacate y limón.

Los mejores platillos de Monterrey para degustar durante el Mundial 2026|Crédito: Pinterest

Platillos de Monterrey: Machaca

Este platillo es un imperdible si asistes al norte del país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este consiste en carne de res seca y deshidratada la cual se cocina con huevo revuelto, cebolla, tomate y chile (para añadirle un poco de picante). Esta receta es típica de Monterrey y se puede acompañar con tortillas, frijoles, aguacate y salsas de tu preferencia.

Platillos de Monterrey: Carne asada

Sin duda alguna Monterrey es el lugar más carnívoro que existe por lo que si pisas tierras de este estado debes probar algunas de sus carnes las cuales se asan al carbón por lo que cuentan con un sabor único y especial. La carne puede estar acompañada de complementos como frijoles charros, nopales, salsa de molcajete y cebollas asadas.

Platillos típicos de Monterrey|Crédito: Pinterest

Cada uno de estos platillos cuenta no solo con sabores deliciosos sino que detrás de cada platillo hay costumbres, tradiciones, historias y mucha cultura.