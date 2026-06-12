¿Por qué la técnica “Cloud Skin” es la mejor opción para la piel mixta en verano?

Durante la temporada de verano 2026 existe un gran desafío para las personas con piel mixta, pero técnicas como el Cloud Skin pueden salvar el día.

Debido al aumento de la temperatura y la humedad en el ambiente, que potencia la sobreproducción de sebo en la zona T, que comprende la frente, nariz y barbilla.

Los expertos aseguran que el maquillaje de "piel de nube" abandona por completo el acabado ultra mate acartonado y busca más una piel que se vea suave, difuminada e iluminada desde el interior.

La técnica del Cloud Skin ideal para piel mixta

Preparación híbrida con suero hidratante

La base de una piel de nube comienza con el cuidado previo, equilibrando las distintas necesidades del rostro. Debes aplicarlo extendiendo un suero ligero de ácido hialurónico en todo el rostro para retener agua, y aplica un primer matificante o minimizador de poros exclusivamente en la zona T.

El beneficio es asegurar que las zonas secas no se descamen con el maquillaje y que las zonas grasas controlen el brillo antes de aplicar el color.

La técnica de Cloud Skin que es perfecta para pieles mixtas|Pinterest

Base ligera de acabado natural

Evita las bases pesadas de alta cobertura que suelen derretirse o agrietarse con el sudor veraniego. Mezcla una base ligera o BB cream con una sola gota de iluminador líquido antes de extenderla con una esponja húmeda.

Así podrás crear una cobertura traslúcida que unifica el tono y establece esa luminosidad interna desde la raíz característica de la nube.

Corrección localizada

Posteriormente deberás aplicar un corrector de alta fijación y textura elástica en ojeras, esquinas de la nariz y granitos, difuminando bien los bordes.

El efecto Cloud Skin que es ideal para pieles mixtas|Pinterest

Rubor e iluminador

Continúa el proceso con el rubor y el contorno en crema difuminados sobre las mejillas. Usa productos cremosos para que se fundan mucho mejor con tu piel.

Baking suave

Presiona una cantidad mínima de polvo traslúcido suelto micromolido utilizando una borla de terciopelo, concentrándote en los laterales de la nariz, el centro de la frente y el mentón.

