3 tonos de rubor para el Mundial 2026 que combinan con el jersey de tu selección y te dan un look fresco y divertido

El maquillaje también juega su propio partido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y que mejor cuando ya tienes el jersey de tu selección favorita, así que aquí te dejamos algunos tonos de rubor que pueden convertirse en tu mejor aliado para lograr un look juvenil, vibrante y lleno de personalidad.

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Recordemos que la fiebre mundialista no solo se vive en las canchas y las pantallas, sino que también llega al mundo de la moda y la belleza, debido a que durante los partidos los aficionados buscan expresar su passión por los colores de su equipo a través de los outfits, accesorios y maquillaje, por eso este año entre las tendencias que más destacan en primavera-verano es el rubor, ya que se posiciona como uno de los productos estrella para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.

3 rubores que combinan con todo tipo de piel y cualquier jersey deportivo

1.- Rosa coral

El rubor en tonos rosa coral es el favorito para crear un look alegre y natural, ya que es una apuesta segura para quienes desean un maquillaje versátil que combine con jerseys de colores intensos como rojo, verde o azul. Además este tono aporta un efecto de rostro saludable como si hubieras pasado un rato al aire libre rodeada de naturaleza y algo de sol.

Lo mejor de estos tonos es que favorece a una gran variedad de tonos de piel y ayuda a iluminar las mejillas sin necesidad de utilizar demasiados productos. Como tip, para lucir un resultado moderno, los expertos recomiendan aplicarlo ligeramente sobre pómulos y difuminarlo hacia las sienes.

2.- Durazno cálido

Si buscas un maquillaje discreto pero sofisticado el rubor en tonos durazno será tu producto estrella, ya que su acabado calido combina perfectamente con jerseys en tonos blancos, amarillos o colores neutros, aportando luminosidad y descanso.

Este tono destaca principalmente durante la temporada de verano porque ayuda a conseguir el llamado efecto “sun-kissed”, el cual destaca por aportar una apariencia saludable con brillo natural de la piel después de un día soleado.

3.- Fucsia suave

Para quienes quieren disfrutar de un look más atrevido y festivo, el rubias fucsia suave se perfila como una de las tendencias más llamativas del Mundial 2026. Aunque puede parecer intenso a primera vista, aplicado con moderación crea un efecto juvenil y moderno.

Finalmente, este color combina muy bien con jerseys oscuros o con diseños llamativos, aportando contraste y frescura al maquillaje. La clave está en difuminarlo correctamente.

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