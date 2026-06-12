El Chef Diego Niño hizo hummus en MasterChef 24/7: ¿Qué es y cómo se prepara?

El Chef Diego Niño, "Maestro del fuego" en MasterChef 24/7, les dio a los cocineros una clase de cocina vegetariana. El hummus es uno de las preparaciones que les enseñó a hacer. Para quienes deseen conocer más acerca de este platillo tradicional de la cocina de Medio Oriente, aquí está la receta y los ingredientes.

Qué es el hummus, platillo que compartió el "Maestro del fuego" en MasterChef 24/7

El hummus, una tradicional crema de garbanzos originaria de Medio Oriente, continúa ganando popularidad en hogares de todo el mundo gracias a su sabor, versatilidad y valor nutricional. Considerado un alimento rico en proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, se ha convertido en una alternativa frecuente para acompañar verduras, panes y diversos platillos.

Algunos especialistas en nutrición destacan que el hummus puede formar parte de una dieta equilibrada, ya que los garbanzos aportan nutrientes esenciales y ayudan a generar sensación de saciedad. Además, su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que facilita su elaboración en casa, tal como lo mostró el Chef Diego Niño en MasterChef México 2026.

MasterChef 24/7: Receta de hummus original y sencilla

Entre las múltiples variantes existentes, una de las más apreciadas es la receta clásica, que conserva el sabor auténtico de este popular dip y puede prepararse en menos de 15 minutos.

Ingredientes:



400 gramos de garbanzos cocidos (una lata escurrida)

cocidos (una lata escurrida) 2 cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí o sésamo)

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo pequeño

2 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de agua

Sal al gusto

Pimentón o paprika para decorar (opcional)

El hummus, elaborado a base de garbanzos, es una de las preparaciones más populares de la cocina de Medio Oriente.|Canva

Preparación:



Coloca los garbanzos, el tahini, el jugo de limón y el ajo en una licuadora o procesador de alimentos. Añade el aceite de oliva, el agua y una pizca de sal. Procesa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Si la textura resulta demasiado espesa, agrega una cucharada adicional de agua y vuelve a mezclar. Sirve en un recipiente, rocía un poco más de aceite de oliva por encima y espolvorea paprika al gusto.

El hummus puede acompañarse con pan pita, bastones de zanahoria, pepino, apio o incluso utilizarse como untable en sándwiches y tostadas. Su sencillez y sabor lo convierten en una opción práctica para cualquier ocasión.

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