El Chef Diego Niño hizo hummus en MasterChef 24/7: ¿Qué es y cómo se prepara?
En MasterChef México 2026 los concursantes recibieron una clase especial.
El Chef Diego Niño, "Maestro del fuego" en MasterChef 24/7, les dio a los cocineros una clase de cocina vegetariana. El hummus es uno de las preparaciones que les enseñó a hacer. Para quienes deseen conocer más acerca de este platillo tradicional de la cocina de Medio Oriente, aquí está la receta y los ingredientes.
Qué es el hummus, platillo que compartió el "Maestro del fuego" en MasterChef 24/7
El hummus, una tradicional crema de garbanzos originaria de Medio Oriente, continúa ganando popularidad en hogares de todo el mundo gracias a su sabor, versatilidad y valor nutricional. Considerado un alimento rico en proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, se ha convertido en una alternativa frecuente para acompañar verduras, panes y diversos platillos.
Algunos especialistas en nutrición destacan que el hummus puede formar parte de una dieta equilibrada, ya que los garbanzos aportan nutrientes esenciales y ayudan a generar sensación de saciedad. Además, su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que facilita su elaboración en casa, tal como lo mostró el Chef Diego Niño en MasterChef México 2026.
MasterChef 24/7: Receta de hummus original y sencilla
Entre las múltiples variantes existentes, una de las más apreciadas es la receta clásica, que conserva el sabor auténtico de este popular dip y puede prepararse en menos de 15 minutos.
Ingredientes:
- 400 gramos de garbanzos cocidos (una lata escurrida)
- 2 cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí o sésamo)
- Jugo de 1 limón
- 1 diente de ajo pequeño
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cucharadas de agua
- Sal al gusto
- Pimentón o paprika para decorar (opcional)
Preparación:
- Coloca los garbanzos, el tahini, el jugo de limón y el ajo en una licuadora o procesador de alimentos.
- Añade el aceite de oliva, el agua y una pizca de sal.
- Procesa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
- Si la textura resulta demasiado espesa, agrega una cucharada adicional de agua y vuelve a mezclar.
- Sirve en un recipiente, rocía un poco más de aceite de oliva por encima y espolvorea paprika al gusto.
El hummus puede acompañarse con pan pita, bastones de zanahoria, pepino, apio o incluso utilizarse como untable en sándwiches y tostadas. Su sencillez y sabor lo convierten en una opción práctica para cualquier ocasión.
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