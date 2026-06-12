Ella es la novia de Diego, el cocinero y cantante de MasterChef 24/7

A unas semanas de que inició MasterChef 24/7, los cocineros ya dejan ver sus personalidades y han compartido con sus compañeros algunos detalles de su vida personal. Diego se ha caracterizado por llevar su música al Mundo de MasterChef México 2026 y aunque es discreto ha dado algunos pormenores sobre su novia.

En una charla con Carmen, el cantante de reguetón reveló que conoció a su pareja a través de una plataforma digital y que en su primera cita la llevó a comer tacos. El cocinero también ha dejado ver el amor por su novia al dedicarle sus preparaciones, ya que en una ocasión le puso el nombre de ella a una preparación.

MasterChef 24/7: Conoce a Dominique, la novia de Diego

Dominique Donaji Rojas tiene 21 años y es actriz y modelo. Según sus publicaciones en las redes sociales, estudió Iniciación actoral y se graduó en 2023. La joven ha participado en diversos proyectos de cine, teatro y televisión, así como comerciales. En su perfil para casting también se define como bailarina.

En sus cuentas oficiales de redes sociales como Instagram y TikTok, ha compartido imágenes con las que muestra apoyo a la estancia de Diego en el Mundo de MasterChef México 2026.

Además de buscar convertirse en una actriz de gran recnocimiento, Dominique es amante de los viajes y quisiera conocer muchos países. También ha confesado en las plataformas digitales que quisiera adoptar perritos y gatitos de la calle.

"Te amo mi amor y ya te extraño muchísimo", escribió en una publicación para compartir un video en el que Diego revela que la extraña.

Quién es Diego Carrillo, cocinero de MasterChef México 2026

Smi-Lee es el nombre artístico de Diego, quien además de su gusto por la cocina es un cantante y compositor de reguetón. El cocinero de MasterChef 24/7 es miembro fundador de "Barrio Fino" y actualmente cuenta miles de seguidores en sus cuenta oficiales de TikTok, Instagram y su canal de YouTube, plataforma en la que también comparte su música.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

