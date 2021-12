Alex Hoyer habla de su relación con Danna Paola.

Captamos en el Aeropuerto de la Ciudad de México a Alex Hoyer, quien se mostró medio nervioso, pero después nos enteramos de que perdió su vuelo, por lo que aprovechamos para preguntarle cómo va su relación con Danna Paola y esta fue su reacción.

“La estamos pasando muy bien, nos entendemos muy bien. Es una gran persona, es una gran artista, yo la admiró muchísimo, la quiero muchísimo”, expresó para nuestra cámara.

Alex Hoyer habló sobre la posibilidad de cantar junto a Danna Paola

Ahora que la pareja derrama miel en redes sociales con grandes muestras de cariño, responde si han considerado hacer un tema juntos, mismo que sería un gran impacto mediático.

Preparando mucha, mucha, mucha música para el año que viene. Aquí tuve un problema, perdí mi vuelo buscando a mi perrita. No lo sé, yo estoy aquí para apoyarla, la admiro muchísimo, es una gran artista y mejor persona

Ante las múltiples críticas que ha recibido Danna Paola de parte de sus haters, Alex Hoyer lo asimila de la siguiente forma.

“Hay de todo hermano, yo la verdad eso no lo puedo controlar a los medios siempre pedirles que la información que saquen, que tengan base y fundamentos para respaldarla, porque hay cosas que si le pueden afectar a la gente. Estoy preparándome para el año que viene que va a ser muy especial, no me gustaría responder por ella. Cuando la puedan ver preguntarle, por mi parte siempre”, subrayó.

Recordemos que desde hace varios meses la pareja se ha convertido en el centro de atención para millones de fans y medios de comunicación, pues se la pasan dándose grandes muestras de amor en redes sociales y algunos eventos donde los han captado juntos y muy cariñosos.

Uno de ellos fue donde fueron vistos besándose en un yate en Ibiza, España, lo cual dio pie al inicio de la relación entre la también actriz y el cantante originario de Monterrey, Nuevo León.

Cabe mencionar que hasta el momento Danna Paola no ha confirmado este noviazgo, pero sus acciones demuestran lo contrario.