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FOTOS | Alex Hoyer le pone un alto a todo aquel que asegura que está con Danna Paola por interés

El cantante explicó que lo tienen sin cuidado dichas críticas. Te contamos en fotos los detalles.

Por: Maribel Velázquez

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