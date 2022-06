Alex Lora confiesa que tiene todo preparado para el día de su muerte.

¿Alex Lora no piensa retirarse y quiere morir sobre el escenario?

Con casi 54 años de historia musical, Alex Lora, líder y vocalista de El Tri, es contundente: no ha pensado en el retiro y por el contrario desearía morir en un escenario.

“Mientras pueda seguir para adelante, no hay por qué aflojar, mientras no esté descompuesto. A mí me gustaría morirme en el escenario y la raza mentándome la madr...”, dijo a la prensa.

El cantante revela que tiene todo preparado para el día en que llegue a faltar.

“Yo tengo todo en orden desde hace mucho porque somos una familia pequeña... parece que todo está arreglado, aunque en esta vida uno nunca sabe lo que vaya a pasar, en cualquier momento todo puede valer queso. Mientras nos dure la vida hay que tratar de disfrutarla al máximo”, declaró.

Alex Lora confiesa que es prevenido tomando alcohol

Aunque respeta la manera en que otros colegas se manejan en el escenario, pues él mismo lo hizo, asegura que ingerir alcohol para aclarar la garganta y simular cantar mejor, ya no es parte de su ritual.

“Ahora si que cada quien agarra la jarra como Dios le da a entender. Yo antes, cuando salió el mezcal de El Tri, le daba tragos y así. Ahora traigo cerveza y mezcal, pero es agua. Aplico la de Sara García y Pedro Infante, sino a la tercera o cuarta rola ya estaría afónico”, expresó.

Muy a su estilo, Alex admite la importancia de mantener viva la llama de la pasión al lado de su esposa Chela Lora.

“Es un deporte que hay que practicar por lo menos dos veces a la semana, sino se pierde el ritmo, la condición y ya no hay chaca chaca”, dijo entre risas.

Alex Lora asistió a la asamblea ordinaria de la Asociación de Autores y Compositores de México, de la cual forma parte como socio y vocal del consejo directivo.

