Así se vivió el juicio de Pedro Rivera, denunciado por presunto acoso sexual.

A sus 79 años de edad, el nombre de Pedro Rivera está en la polémica, debido a una demanda que una mujer de nombre Fabiola Ávalos, interpuso en su contra en septiembre de 2020, y a la que este martes, el patriarca de la Dinastía Rivera tuvo que hacerle frente en la corte superior de Los Ángeles.

Las acusaciones de Fabiola Ávalos, quien asegura haber trabajado por 20 años para Don Pedro en su disquera Cintas Acuario, van desde acoso sexual, abuso laboral, abuso emocional y salarios no cubiertos, entre otros 11 cargos.

Según la demandante, fueron tres incidentes que la animaron a llevar a juicio contra Don Pedro. El primero ocurrió en su oficina, donde le tocó la pierna y le acarició la cintura; el segundo sucedió cuando ella imprimía documentos y Don Pedro le miró el busto; mientras que el tercer incidente se produjo en un evento donde Don Pedro le apretó el brazo.

Al abandonar la corte, Fabiola Ávalos dijo "no puedo hablar, disculpen... hasta que se termine el cargo", declaró a la prensa.

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Juan Rivera reacciona a la polémica de su papá

Pedro Rivera enfrentó la primera audiencia por la demanda de acoso sexual, despido injustificado, maltrato, acoso sexual y salarios no cubiertos, que interpuso en su contra una mujer de nombre Fabiola Ávalos.

A su salida de la Corte Superior de Los Ángeles, el patriarca de la familia Rivera habló a cuenta gotas del proceso que tiene su nombre en la polémica.

Juan Rivera también habló a su salida de la corte, pues él y su hermana Rosie, acompañaron a Don Pedro en la audiencia.

"No importa cual sea el resultado, yo sé que va a ser favorable para mí papá. Este tipo de casos siempre cansan. Son cosas estresantes la habilidad que tiene la gente para decir cosas que no estoy de acuerdo. Lo amo, lo quiero, lo respeto y sé el hombre que tengo como padre", declaró Juan.

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