Diana Golden se molestó por los cuestionamientos sobre Alfredo Adame.

Este fin de semana, Alfredo Adame regresó a México luego de participar en el reality show Soy famoso, ¡Sácame de aquí! del que resultó ganador de un millón de pesos.

A su llegada, le preguntamos sí con esa suma le pagaría a Diana Golden el dinero que le debe por la demanda de difamación que ella le ganó y esto respondió.

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A Diana Golden, no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia

Debido a su respuesta, este programa buscó a Diana para conocer su opinión y, vía telefónica, así contestó.

Que aproveche y que pague lo que debe, es muy estúpida la cantidad que me debe, más las multas por no haber pagado, entonces, pues que pague porque yo no soy a la única que le debe, me imagino

Pero, el temperamento de Diana fue subiendo conforme hablaba, no sólo del pago que le ordenó el juez a Adame sino, también, de la disculpa pública que le debe por haberla llamado adicta, entre otras muchas cosas.

Él va por la vida en su rollo, pero la justicia es la justicia, ya le llegará. A mí, me tiene que pagar, no porque yo diga sino porque ya lo dijo un juez. Ya tiene tres años, que se deje de payasadas, porque ahora sí va a andar de hocicón, que se deje de payasadas y pague. A ver si es tan hombrecito como dice

Diana Golden se molestó por las preguntas sobre Alfredo Adame.

Diana, término molesta la entrevista, pues afirma estar cansada de que la prensa la busque, últimamente, sólo por el conflicto con Adame.

Mi amor, yo estoy trabajando, estoy en Televisa, llevo tres proyectos seguidos ahorita, estoy bastante ocupada, muy contenta por un proyecto muy especial que no puedo contarte en este momento, que también tengo mi vidita, que no les importa a ustedes qué más pasa con mi vida, lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo, ¡Por Dios! es lo más asqueroso que me pasó a mi

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Mira, tengo una vida entera llena de cosas por qué no me preguntas qué estoy haciendo, por qué no me preguntas qué voy a hacer. Porque no les importa nada más lo que ocurra de mi vida más que con el tipejo este