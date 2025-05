Alexa Hoffman acusa intento de soborno de su exabogado en el caso de Héctor Parra

El nombre de Alexa Hoffman ha sonado con fuerza a lo largo de las últimas semanas, esto gracias a la posible demanda que interpondrá contra su hermana Daniela Parra, por supuestamente revictimizarse y sacar un provecho económico del caso de Héctor Parra, su padre.

No obstante, en una reciente entrevista con el periodista Monick, Alexa Hoffman reveló detalles inéditos sobre el proceso legal que enfrentó y acusó a su exabogado de intento de soborno.

Daniela Parra y Alexa Hoffman, ¡tremendo pleito entre hermanas!

¿Qué dijo Alexa Hoffman?

Alexa Hoffman denunció públicamente un presunto intento de soborno por parte de su exabogado, Alonso Becceiro, durante los peritajes psicológicos que formaban parte de la carpeta de investigación contra Héctor Parra.

¿Cómo fue el intento de soborno? De acuerdo con Alexa Hoffman, el letrado fue contactado inicialmente por su madre, quien lo ubicó gracias al periodista Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, ella notó que su comportamiento era extraño.

“No nos lo presenta Gustavo Adolfo, pero mi mamá lo ubicó por él. Vio que era el abogado de Gustavo y checó la manera para llegar a su despacho. Dijo que sí, que llevaba nuestro caso y que íbamos muy bien recomendadas por Gustavo. Desde ahí estuvo extraño”, declaró.

“Entré en crisis porque decía: este abogado no está haciendo nada. Meses y meses, me mandan llamar de la Fiscalía que si iba a continuar con la denuncia. Sí, ¿por? Es que tu carpeta lleva abandonada meses, tenías un citatorio y no viniste”.

Según lo relatado por Alexa Hoffman, lo más difícil del proceso legal contra su padre fue el peritaje psicológico al que fue sometida, pues el trato que recibió por parte del perito fue inapropiado.

No obstante, tras dar a conocer su incomodidad, descubrió que había algo turbio: “Después se hizo el dictamen psicológico, entré con la psicóloga y la trata fatal. Haz de cuenta, cuando te hacen un peritaje te dicen, te tienen que ir guiando y haciendo preguntas. Esta mujer se sentó y: ‘A ver qué pasó, qué haces aquí’ y yo de: pregúntame”.

Alexa reveló que el peritaje psicológico al que fue sometida se dividió en dos sesiones, pero se sintió incómoda tras la primera, motivo por el que se lo comunicó a su madre, quien le respondió de forma inquietante.

“Le dije a mi mamá: ‘No me gustó con ella’ y le dijo a una de las abogadas que trabaja con Beceiro que no me gustó y ella me dijo que no pasaba nada. Ya después me enteré por qué no pasaba nada: porque habían negociado con ella que le íbamos a pagar para que dijera que sí”, recalcó.

Hoy más que nunca te admiro más, por tu congruencia, resiliencia, pero sobre todo por tu valor de mantenerte firme en tu verdad. Estoy orgulloso de ti, Alexa Hoffman, mi respaldo y reconocimiento siempre, tu y todas las víctimas se lo merecen #JusticiaParaAlexa

La verdad tarde o… pic.twitter.com/JNKmrd1fHc — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) May 12, 2025

¿Cuánto dinero les pidió su exabofado?

Alexa Hoffman dio a conocer que su exabogado les pidió 25 mil pesos con la promesa de que el dictamen saldría a su favor. “Beceiro nos pidió 25 mil pesos para que el peritaje saliera a mi favor. Entonces le dijimos: ‘No lo tenemos y si lo tuviéramos, no’. Y nos dijo: ‘Entonces el peritaje no va a salir bien’”.

¿Sua abogados actuales los consiguió gracias a Sergio Mayer?

Alexa Hoffman señaló que su actual defensa la consiguió gracias al apoyo de Sergio Mayer, con quien se contactó cuando lo vio en televisión hablando del caso de Valentina Crespo.

“Todo se alineó perfecto porque llegamos a la casa, mi mamá prende la tele y está Sergio Mayer en la tele diciendo que está apoyando el caso de Vale Crespo”.