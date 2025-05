Novio de Daniela Parra le responde a Alexa Hoffman

Vaya controversia la que existe entre Alexa Hoffman y Daniela Parra, pues se especula que la primera podría iniciar un proceso legal en contra de su hermana. Pero eso no es todo, ya que en días pasados la hija de Ginny Hoffman insinuó que el novio de su hermana podría tener una relación con el padre de ambas, Héctor Parra.

En una entrevista, Alexa Hoffman dijo que “por ahí me llegó un chismecillo... Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”.

Daniela Parra y Alexa Hoffman, ¡tremendo pleito entre hermanas! [VIDEO] El pleito entre las hermanas Daniela Parra y Alexa Hoffman sigue, mientras una defiende a su padre, la otra no puede creer que su hermana no la apoye.

¿Alexa Hoffman demandará a Daniela Parra? El pasado 11 de mayo surgió una nueva polémica entre Alexa Hoffman y su hermana mayor Daniela Parra, quien acusó a su hermana de respaldar a su abusador, Héctor Parra.

Te puede interesar: Alexa Hoffman lanza advertencia en contra de su hermana Daniela Parra; esto dijo

En su discurso, la joven señaló una revictimización por parte de Daniela Parra, a quien acusó de aprovecharse de la situación para generar empatía y sacar dinero.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta. Y hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, finalizó.

¿Cómo reaccionaron Daniela Parra y su novio?

Dichas insinuaciones de Alexa Hoffman han provocado todo tipo de reacciones por parte de Daniela y de su novio, quienes así respondieron a las palabras de Alexa Hoffman.

Te puede interesar - Así se vivieron los momentos de la detención de Héctor Parra hace unos años

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Parra respondió con una historia a los señalamientos de Alexa Hoffman, en ella se mostró junto a su novio y su mascota, abordando el tema con tono sarcástico.

“Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”, preguntó Daniela entre risas. Diego, siguiendo el tono sarcástico, respondió: “Ya me descubrieron”.

Posteriormente, la pareja realizó un en vivo donde retomaron el tema y en esta ocasión, Diego, el novio de Daniela Parra, comentó en tono irónico que sería considerado el “nuevo padrastro” de Andrea Parra, otra integrante de la familia.