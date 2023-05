Tras sentencia de su padre, Alexa Hoffman celebra en grande su cumpleaños.

Hace unos días Héctor “N” fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Desde entonces, Alexa Hoffman no había dado señales ni había publicado nada en redes sociales; sin embargo, la joven decidió celebrar en grande su cumpleaños luego de salir victoriosa en el polémico juicio contra su padre.

La también hija de Ginny Hoffman compartió detalles de su celebración a través de su cuenta de Instagram, misma que se encuentra restringida desde que finalizó el juicio contra su padre; no obstante, algunos medios lograron recuperar algunas imágenes de lo que fue su festejo, el cual se dio en un ambiente familiar y amistoso.

¿Cómo festejó su cumpleaños?

La celebración fue tan grande que todo parece indicar que tuvo al menos dos fiestas, en una de las imágenes aparece Alexa Hoffman sonriente y frente a su pastel de cumpleaños, aunque en otra aparece con un atuendo completamente diferente.

“Qué cumpleaños tan lleno de amor. En carne propia, no cabe duda que todo se acomoda a lo que estamos destinados. Qué almas tan bonitas he ido recolectando a través de mi camino. Gracias, gracias, gracias 21-05-2023”, escribió en una de sus publicaciones de cumpleaños.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Luego de las publicaciones de Alexa Hoffman, los comentarios negativos no se hicieron esperar por parte de los internautas, quienes incluso le preguntaron si había invitado a su festejo a Daniela Parra.

“Cómo no va a sonreír así, le vamos a pagar sus 250 mil y sin problema para la vividora sin talento de ambas, pero eso sí, seguiremos apoyando a Daniela hermosa y carismática y sobre todo leal”, “No les alcanzó para el pastel? Se me olvidaba que todavía no cobran lo del documental, felicidades señorita, no cantes victoria aún pedimos justicia para Héctor Parra”, fueron algunos de los comentarios.

¿Alexa no es la única de su familia que ha sufrido abuso?

En días pasados, Dafne Hoffman, quien es sobrina de Ginny Hoffman, aseguró que desde pequeña fue víctima de violencia sexual, física y psicológica por parte de su padre David “N”, hermano de la exintegrante de “Chiquilladas”.