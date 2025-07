Lo vintage nunca pasa de moda, y en el caso de Luis Miguel, mucho menos. En medio del boom por los vinilos y la nostalgia noventera, hay una edición que se ha convertido en una verdadera joyita: el disco Romances, en vinilo doble, lanzado en 2015 por Warner Music.

No es cualquier reedición. Este LP —que incluye 14 boleros clásicos en versión deluxe— está sellado, en perfecto estado y fabricado en Estados Unidos. Es de esas piezas que, con solo verla, se sabe que no va a durar mucho disponible.

Te puede interesar:



De hecho, actualmente se ofrece por hasta $3,999 pesos y ya figura como “último disponible” en varias plataformas de compraventa.

¿Qué tiene de especial esta edición de Romances en vinilo?

Lo que la hace tan especial es una mezcla de nostalgia, calidad sonora y rareza. A diferencia de otras ediciones en CD o streaming, esta versión en vinilo ofrece una experiencia mucho más íntima: aguja, estática suave y ese sonido que envuelve desde la primera nota.

Además, Romances no es cualquier disco. Es uno de los más entrañables de Luis Miguel. Cada canción es un viaje directo al corazón del bolero, con arreglos orquestales que suenan todavía mejor en vinilo.

Crédito: EDDIE-EL-FLACO El disco de Luis Miguel que los coleccionistas buscan y podría hacerte ganar una fortuna

Y como esta edición es de tiraje limitado y está totalmente nueva, su valor como artículo de colección no para de subir.

¿Cuánto puede llegar a valer un vinilo así de Luis Miguel?

Todo depende del estado, el año de edición y la demanda. Pero en este caso, se trata de una edición relativamente reciente, sí, pero con empaque de lujo, disco doble y completamente sellado. Por eso su precio se ha disparado a casi cuatro mil pesos.

Al tratarse de un producto que ya no se consigue fácilmente y que aún conserva todo intacto, hay quienes no dudan en pagar esa cantidad. Y no sería raro que en poco tiempo aumente más.

¿Dónde suelen comprarse estos discos tan cotizados?

Los coleccionistas suelen buscarlos en sitios como Mercado Libre, eBay, Discogs o tiendas especializadas en vinilos. Y aunque es común encontrar ediciones más baratas o usadas, los ejemplares sellados —como este— son los más valiosos.

De hecho, Romances en esta presentación ya está marcado como “último disponible” en varios sitios, lo que le da ese plus de exclusividad que tanto buscan quienes aman la música en su forma más pura.