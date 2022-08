Alexa Nikolas se une a Jennette McCurdy y acusa ser víctima de abuso infantil.

Los últimos días surgieron nuevas revelaciones y ahora debemos sumar otra ya que Alexa Nikolas se unió a Jennette McCurdy y acusó haber sido víctima de abuso infantil.

La actriz que formó parte de “Zoey 101”, una serie que fue protagonizada por Jamie-Lynn Spears (la misma hermana de Britney), afirmó a sus 30 años que durante su etapa en Nickelodeon pasó una muy mala experiencia y la misma la destapó sin problema alguno en el marco de una confesión bastante fuerte.

¿Qué dijo Alexa Nikolas luego de acusar de ser víctima de abuso infantil? La actriz desarrolló una protesta por abuso infantil en frente de la sede del canal de programación infantil. Con este acto la intérprete se manifestó en lo que se refiere a condenar la figura de Dan Schneider, productor del programa del que ella participó, así como uno de los hombres fuertes dentro de la estructura de Nickelodeon.

Utilizando pancartas que decían frases como “Nickelodeon no me protegió” la actriz comentó que nunca velaron por su integridad física. Ella no estuvo sola debido a que hubo también otras personas presentes que manifestaron el mismo rechazo que la actriz como también portaron carteles que tenían los rostros de otras exfiguras del canal de televisión que han sido arrestados o acusados de diversos cargos relacionados con el abuso infantil.

Alexa Nikolas estuvo realizando muchos videos en vivo mientras estuvo participando de esta manifestación. En ellos comentó que Nickelodeon a la fecha no tiende a proteger a las figuras como pidió que se garanticen los derechos de los niños que siguen formando parte del canal a la fecha.

Por lo pronto el canal de televisión no se ha manifestado ante los hechos, pero queda claro que en algún momento tendrá que expresar algún punto de vista si consideramos que ya son muchas las acusaciones que pesan sobre ellos.