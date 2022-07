Alexander Acha habla sobre La Academia y anuncia sorpresa.

El pasado sábado, Alexander Acha, director de La Academia y Lolita Cortés protagonizaron una de las discusiones más acaloradas en lo que va del reality de talentos, luego de las interpretaciones de Cesia y Jackie, por lo que este martes visitó el foro de Ventaneando para hablar un poco de lo sucedido y de todo lo acontecido con los académicos.

Alexander Acha contó todo de su papel como director de La Academia.

Alexander Acha se ha mostrado sumamente enérgico y muy involucrado en el trabajo y evolución de los alumnos de La Academia, demostrando por qué es el director del reality, pues muchos dudaron de su talento y capacidad para asumir este rol.

“Constantemente he estado en duda yo, por mi historia, cuando saqué mi primer disco, cuando empecé, siempre ha sido así, haber si, haber si, para mí eso ya es normal, no me sorprende que mucha gente lo haya pensado (…), porque eso es algo con lo que yo crecí, así me educaron, fueron los ejemplos que yo tuve en mi vida, el salir a morir”, recalcó el también hijo de Emmanuel.

¿Qué opina sobre el rigor que hay en La Academia? El director fue claro y señaló que con el rigor que están poniendo ya hubo tres integrantes que quisieron abandonar la competencia, por lo que si hubiera más rigor es probable que más alumnos quisieran hacer lo mismo.

“Han cambiado las generaciones, de verdad ya no es como antes (...), hoy en día prefieren una comunicación, o sea, ya el tema de obedecer sin cuestionar ha cambiado mucho, no tienen las misma resistencia, la misma fortaleza para recibir una crítica o una corrección, o sea, imagínate, que el maestro Raúl Carballeda a uno de cariño le hizo aquí así (dio una palmada en el rostro) ‘vamos no te me agüites’ y se armó un tema de por qué lo tocó o la tocó”, declaró.

Alexander Acha también aseguró que él junto con los maestros se han encargado de recalcarles a los alumnos la importancia que tiene pertenecer a La Academia y destacó el trabajo de la maestra Guille.

Lo que opina del talento de los alumnos de La Academia

Cuando le preguntaron respecto al talento de los alumnos, el director señaló que no hay falta de talento en comparación con tras generaciones, pero sí consideró que no fue balanceada la selección de alumnos ya que algunos tienen mucho talento y otros tienen muy pocas herramientas en ese sentido; sin embargo, aseguró que a más de la mitad de los que ingresaron en esta generación si los ve teniendo una carrera en el mundo del entretenimiento y del espectáculo.

No obstante, refirió que están más “verdes” en cuanto a preparación y no tienen el rigor que hubo en otras generaciones pasadas donde la progresión de los alumnos fue más rápida por lo mismo.

Alexander Acha habla sobre las polémicas con los críticos

El director señaló que los críticos saben lo que dicen y mostró su respeto y admiración para cada uno de ellos y aseguró que los enfrentamientos que ha tenido principalmente con Lolita Cortés han sido porque no está de acuerdo con algo, pero todo siempre con respeto.

Así mismo, declaró que las criticas que dan Horacio Villalobos, Lolita Cortés, Ana Bárbara y Arturo López Gavito son con fundamentos y no por hacer show, pero cuando revira sus comentarios lo hace con justificación y puso como ejemplo el primer concierto de La Academia cuando el panel pedía casi una excelencia a los alumnos.

Alexander Acha anuncia sorpresa

Por último, Acha aprovechó para promocionar su nuevo álbum titulado “Las italianas”, el cual está compuesto de grandes temas italianos que no han sido grabados en español y que desde pequeño lo acompañaron. Pero también reveló que cantará uno de sus sencillos con los alumnos de La Academia.