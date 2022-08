La Academia está a punto de dar a conocer a los cinco finalistas, quienes a lo largo de la competencia han luchado para llegar a las últimas semanas de esta aventura.

Sin embargo, la última gala sacó chispas tras la pelea de Lolita Cortés y Alexander Acha, pues tuvieron un tenso enfrentamiento luego de la presentación de Andrés.

La exigente crítica argumentó que le faltó aire a Andrés durante su presentación, opinión que Alexander refutó con contundentes comentarios.

Luego de la gala, el director de La Academia rompió el silencio para Azteca UNO sobre el fuerte encontronazo con Lolita Cortés.

“No es como mi amiga a la que conozco desde hace años, la verdad es que la conocí en el programa, no tengo una amistad cercana con ella”, dijo el director a la prensa.

Alexander considera que solo se encendieron los ánimos, pues en realidad él respeta la trayectoria de todo el panel de críticos: “No voy a hablar de ellos porque no me gusta hablar de la vida de las personas... yo no soy nadie para estar juzgando a la gente”.

El intérprete de Te amo limó las asperezas con Cortés publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, pues asegura que está todo bien: “La foto que subí fue porque admiro a todos los del panel y a sus carreras”.

Alexander Acha manda mensaje a Lolita Cortés tras polémica

Luego de los dimes y diretes en la anterior gala de La Academia, Alexander Acha publicó una fotografía junto a Lolita Cortés en son de paz.

“Estemos o no de acuerdo en opiniones y visiones, en una cosa concordamos: excelencia es el fruto del trabajo perseverante y exigente consigo mismo”, escribió el cantante al pie de una foto abrazando a la exigente crítica.

