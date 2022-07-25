Lolita Cortés está emocionada por la llegada de un bebé a su familia.

Lolita Cortés se encuentra más feliz que nunca con la noticia de que será abuela por segunda ocasión, pero ahora de una niña.

Y compartió que fue su amiga y crítica Ana Bárbara quien se adelantó a adivinar el sexo de la pequeña que espera su hija, Dariana Romo.

"Tiene cuatro meses de embarazo y nos informaron que va a ser una niña. Mi reina (Ana Bárbara) voltea y le dice 'Felicidades por la niña' y le dice 'Pero es que todavía no sabemos'. Yo le dije 'Vieja, lo lograste va a ser una niña'. Estamos muy contentos. A nuestra vida llegan bendiciones", declaró.

La crítica de La Academia asegura que seguirá siendo la mejor abuela para sus nietos: "Como nací para ser mamá también nací para ser abuela".

Nuestra querida Lolita Cortés parece estricta en el panel de jueces, pero la realidad es que es una abuela muy amorosa que se prepara para recibir a su nieta en los próximos meses.

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Lolita Cortés será abuela otra vez

Lolita Cortés no ha ocultado su emoción por convertirse en abuela de nueva cuenta. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la cantante de teatro musical compartió un video tras enterarse que tendrá una nieta.

"Quiero compartirles que seré abuela", escribió la cantante debajo de la publicación en sus redes sociales.

Dariana Romo también está más que feliz por la llegada de su bebé, pues compartió una foto de su ultrasonido en Instagram y confirmó que la menor se llamará Mía.

"Estamos listos para ti, Mía", escribió la joven en sus plataformas digitales.

En otros temas, la crítica no deja de sorprendernos en todas las galas de La Academia, pues siempre es acertada y contundente con sus comentarios a los alumnos.

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