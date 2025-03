Tras salir de prisión, Alfonso Obregón revela si volverá a darle voz a Shrek 5 y bajo qué condiciones

Los últimos meses para Alfonso Obregón , actor de doblaje mexicano, han estado llenos de polémicas. Y es que, después de salir de prisión por una denuncia en su contra por agresión sexual, ahora el famoso se encuentra a la espera de saber si volverá a prestarle voz al ogro Shrek, lo anterior considerando que el primer teaser de la quinta película recientemente salió.

Fue hace una semana cuando DreamWorks compartió el primer adelanto de Shrek 5, mismo que fue un tanto criticado por el estilo de diseño que tendrá. La cinta animada llegará a las salas de cine en 2026 y traerá consigo el regreso del ogro más popular del mundo, mismo que, desde la primera entrega, fue interpretado por Alfonso Obregón para la comunidad latina.

Clips donde Alfonso Obregón cuenta su experiencia en la cárcel pic.twitter.com/9rh8dv7FUO — Fernando (@Fernand99350579) March 5, 2025

¿Alfonso Obregón no le dará voz a Shrek en la quinta entrega?

Alfonso Obregón fue entrevistado por el canal de YouTube “Jeffar Vlogs”. Ahí, fue cuestionado sobre la oportunidad de volver a doblar a Shrek para la quinta película; y si bien el actor no aseguró que ya no le daría vida a este personaje, también señaló que, hasta ahora, la compañía que hace la película no lo ha contactado para llegar a un acuerdo comercial y económico.

Eso sí, Alfonso Obregón dejó claro que, si lo llaman, pondrá una serie de condiciones que espera que el estudio cumpla para que el entorno sea el más satisfactorio: “Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español”, mencionó.

La reacción de Alfonso Obregón, el actor de doblaje de Shrek, al ver por primera vez el avance de Shrek 5.



Esto sucedió en su reciente entrevista con Jeffar Vlogs. pic.twitter.com/7wexxB2OGg — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 6, 2025

¿Qué piensa del cambio de diseño de Shrek?

Contrario a lo que piensan la mayoría de los fanáticos en redes, a Alfonso Obregón no le disgustó en absoluto el cambio de diseño que los personajes tendrán para esta quinta entrega. Incluso, bromeó sobre el hecho de que el ogro ya está “viejito” de la misma forma que él, por lo que entiende que solamente es un paso de la vida dentro de la animación.