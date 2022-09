“Es una vergüenza social": Carlos Trejo asegura que Alfredo Adame lava dinero.

Alfredo Adame sufrió cuatro fracturas faciales tras la golpiza afuera de su casa, donde lamentablemente falleció un policía. El conductor aseguró ser víctima colateral del altercado, pues confesó a Venga la Alegría y a Ventaneando que solo intentó ayudar a dos personas que se encontraban en el lugar.

Alfredo Adame resultó con cuatro fracturas faciales tras golpiza.

Sin embargo, Carlos Trejo considera que lo sucedido no es un hecho aislado o casual, pues señala que Alfredo Adame está relacionado con personas peligrosas.

“Voy a dar mi punto de vista porque todo mundo me lo ha pedido: no se me hace extraño que hubiera dos sujetos afuera de su casa. Yo ya había dicho, en múltiples ocasiones, que está coludido con cuestiones de lavado de dinero y con personas que no son muy gratas. Tiene denuncias por todos lados”, expresó en su cuenta de Instagram.

Carlos Trejo manda fuerte mensaje a Alfredo Adame

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no es un secreto, pues ahora con la golpiza al presentador mexicano, el cazafantasmas desenpolva la polémica con este mensaje.

"¿Qué sucedió para que llegaran y lo golpearan? Ustedes lo han visto, ha sido un tipo prepotente, mentiroso, cizañoso. Es una persona que piensa que los escándalos lo hacen más famoso. El tipo es una vergüenza social”, dijo.

Trejo pide a las autoridades y a los medios de comunicación que investiguen a fondo a Alfredo Adame, pues considera que existe algo más “turbio”.

"¿Cuál es mi opinión de lo que pasó? Que deben investigarlo más, deben ir a más profundidad porque eso no fue una casualidad. Yo pienso que hay algo más turbio. El tipo es un delincuente y un sociópata. Mi estimado cara de vela derretida”, concluyó en un video publicado en sus redes sociales.

