Alfredo Adame reta a Christian Zuárez, ex de Laura Bozzo, a demandarlo.

Alfredo Adame explotó contra Christian Zuárez en su reciente encuentro con los medios de comunicación, donde retó al argentino a demandarlo por supuesta difamación y calumnias.

Alfredo Adame enfrenta nueva polémica en el mundo del espectáculo

Alfredo Adame respondió EN EXCLUSIVA a los comentarios de Susan Quintana. Esto fue lo que nos dijo.

Recordemos que, en su momento, el polémico conductor reveló para las cámaras de Ventaneando que él denunció a Laura “N” por presunta evasión fiscal.

Las palabras Alfredo Adame desataron el enojo de Christian Zuárez, quien defendió a su ex frente a los medios de comunicación mexicanos.

El argentino amenazó al conductor con supuesta demanda por calumnias y difamación; sin embargo, Alfredo Adame se dijo ansioso por iniciar un nuevo enfrentamiento legal.

“Quiero que se venga aquí y nos aventamos tres rounds de tres minutos a puñetazo limpio; como la quiera. Y si va a levantar una denuncia, primero que venga, porque aquí tiene cuentas pendientes con la justicia y con el SAT”, expresó al artista de 63 años.

Te puede interesar: Laura “N” no se presenta a su audiencia; enfrentará consecuencias.

Alfredo Adame reta a Christian Zuárez a interponer su denuncia

A parte de retar a Christian Zuárez a una pelea sobre el ring, Alfredo Adame duda que el argentino pueda levantar acciones legales en su contra.

“Dudo que pueda presentar una denuncia en contra mía, no sé de que la pueda hacer, la difamación y la calumnia no existen. Es un pobre argentino acomplejado. Para hablar mal de mí y odiarme es porque está acomplejado y me tiene envidia”, subrayó.

Por si fuera poco, Adame destapó presuntos fraudes de Christian y Laura “N” en México.

“Christian Zuárez y Laura estuvieron trayendo peruanos con visa de turista a México, después resulta que trabajaban en la producción de Laura, pero Cristian y Laura cobraban la lana”, concluyó.

No es la primera vez que Alfredo Adame se involucra en el asunto legal de Laura “N”, quien por cierto, no asistió a su cita en los juzgados del Consejo de la Judicatura Federal.

En su momento, Adame reveló a Ventaneando, que la presentadora peruana engañó a fundaciones benéficas en México.

Según Alfredo, la peruana prometió duplicar productos en especie a cambio de dinero, pero las mencionadas organizaciones benéficos nunca recibieron ni un solo artículo por parte de Laura.

En otros temas, Alfredo Adame aseguró que él fue responsable de denunciar a la conductora peruana por el presunto delito de evasión fiscal.

También te puede interesar: Juez frena orden de aprehensión contra Laura “N”.